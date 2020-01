Nave ferma a Civitavecchia, negativi i test del virus

Già i primi test lo avevano ipotizzato. E ora è arrivata la conferma: la coppia a bordo della nave Costa Smeralda non ha il coronavirus.

Sono infatti risultati negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani sui passeggeri cinesi, originari di Macao, a bordo della nave da crociera ferma all'ancora a Civitavecchia. La coppia aveva la febbre e subito era scattato l'allarme coronavirus. Il malessere, invece, sarebbe da attribuire a una semplice influenza, del tipo A H1N1, detta "suina": si tratta dell'influenza che oltre 10 anni fa aveva scatenato il panico, come sta facendo in queste settimane l'epidemia cinese. Rientrato, quindi, l'allarme di questa mattina.

Ieri sera, una donna di 54 anni originaria di Macao si era presentata all'ospedale di bordo con febbre alta e problemi respiratori. Immediatamente è scattata la quarantena, per lei e il compagno. Poi questa mattina, al momento dell'ingresso in porto, è scattato l'allarme. Per attraccare, infatti, è necessario il nulla osta della sanità marittima e quando il medico di bordo ha riferito la presenza di una passeggera con possibili sintomi di coronavirus, la nave è stata fatta fermare in mare. A bordo sono saliti gli specialisti, per effettuare i controlli del caso. Poi, in serata, il sospetto di contagio è stato escluso.

La Costa Smeralda non ripartirà prima di domani e i passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi oggi dormiranno negli alberghi. Domani mattina saranno riaccompagnati al porto e potranno salire a bordo, mentre i 6.700 passeggeri attalmente bloccati sulla nave saranno sbarcati. Salterà la tappa a La Spezia e la Costa Smeralda andrà direttamente a Savona.