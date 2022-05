Neonazisti per denazificare Kiev, i balneari e De Mita: quindi, oggi...

- gira voce che Giorgia Meloni voglia virare sul proporzionale e magari fare un governo col Pd. Se succede, mi ritiro a vita monastica. Claustrale

- domanda: se la Nazionale italiana di calcio vincesse la Nation League, quale sarebbe la reazione? Coppetta di risulta, in vista di Europeo e Mondiale. Chi vuol intendere, intenda

- gira voce che Matteo Salvini voglia candidare Gianfranco Fini alle prossime elezioni. Se succede, aggiungo alle sbarre del ritiro monastico di cui sopra anche il digiuno permanente a pane e acqua

- non dirò nulla sulla richiesta di condanna a Berlusconi. Però della requisitoria del pm mi ha colpito un passaggio, in particolare. Parlando di come Ruby spendesse i soldi, dice che soggiornava in alberghi da 1.400 euro a notte (addirittura!), che beveva “gli champagne più costosi” (anvedi), che investiva 59mila euro per una vacanza alle Maldive (caspiterina): “Più di così c’era solo da buttare i soldi dalla finestra”. Perché, scusi: lo decide la procura il modo in cui uno spende i propri soldi? Non è, per caso, che s’è insinuata una certa invidia?

- avete idea di cosa sarebbe successo se le magliette “Roma marcia ancora” e i saluti romani, oltre ai terribili scontri avvenuti a Tirana, l’avessero realizzati i fascistissimi tifosi laziali e non quelli romanisti?

- sui balneari siamo al solito giochetto tutto italiano. Le parti politiche trovano l’accordo sul fatto che gli imprenditori verranno indennizzati. Però “sugli importi è tutto rinviato”. Che è un po’ come dire a un proprietario di casa: “Te la compro, ma quando ti do te lo dico tra un anno”. Patetico immobilismo, capace di vendere per raggiunto accordo il nulla cosmico

- è morto Ciriaco De Mita, uno che non si vergognava di essere ancora democristiano. Idee non condivisibili, ma lui - almeno - non ha abbandonato la nave

- l'allarme dei servizi segreti di Berlino: neonazisti tedeschi si uniscono alle truppe russe per denazificare l’Ucraina. Il mondo ormai va avanti al contrario