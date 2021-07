"Mentono per andare in vacanza". La follia dei no-tamp

Sono arrivati anche i no-tamp, ovvero coloro che, per paura di vedere "rovinate" le proprie vacanze estive, evitano accuratamente di sottoporsi al tampone. In caso di risultato positivo dovrebbero infatti sottoporsi a quarantena, dicendo addio a spiaggia, tintarella e movida. Sempre più preferiscono quindi non correre il rischio, infischiandosene così della salute delle altre persone e mettendo in pericolo chi incontrano.

Ecco chi sono i No-tamp

I no-tamp sono contrari al test richiesto dalle Asl in caso di cluster. Emblematico è il caso di Latina. Qui, come raccontato da Repubblica, la Asl aveva scovato un focolaio in un campeggio sul litorale di Fondi e subito aveva chiesto a tutti gli ospiti e frequentatori della struttura di sottoporsi allo screening epidemiologico. Il tracciamento è, infatti, uno dei metodi cardine per restringere la diffusione della variante Delta, sempre più in circolazione nel nostro Paese e che ha raggiunto l’80% di incidenza nel Lazio. Su 550 persone che avrebbero dovuto sottoporsi al tampone, solo un terzo ha però accettato effettivamente di farlo. La struttura affacciata sul mare in poco tempo ha contato i primi nove contagiati, con una velocità di diffusione che ha fatto subito pensare alla temuta variante Delta. I tamponi eseguiti alla fine sono stati 150 e la Asl ha quindi deciso di fermare tutte le attività presenti nel noto campeggio, bloccando anche l’animazione e l’accesso alla piscina. Delle altre 400 persone non si sa nulla, né se sono tornate a casa loro, né se si sono messe in isolamento volontariamente, né se hanno cambiato mare e continuano altrove la propria vacanza.

Scappano e spengono i cellulari