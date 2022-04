"Nobel per la pace a Putin", i fantasmi all'Eliseo e Merkel: quindi, oggi...

- Al Bano è sotto choc: lui che in Russia è considerato una star, adesso si trova a condannare l’azione militare di Putin. “In questo momento la guerra è tra la Nato e la Russia. Dalle cose che ho saputo, a Putin avevano prospettato che la Nato stava per prendere sotto il suo protettorato l'Ucraina. Io per Putin ho cantato cinque volte, non mi sarei mai aspettato una reazione simile da lui”, dice il cantante. Ma soprattutto è sconvolto perché "non dimentichiamoci che gli stavano per conferire il premio Nobel per la Pace”. Tutto vero, era candiadto. Ma che lo stesse davvero per ricevere mi pare un tantino esagerato

- è partita la gara a chi espelle più diplomatici russi. L’ha fatto la Danimarca, ha seguito la Germania e ora pure l’Italia. Non è un buon segno: quando si rompono le relazioni diplomatiche vuol dire che gli Stati pensano più a guerreggiare che a trovare un accordo. Mala tempora currunt

- è incredibile come la guerra abbia unito fronti contrapposti: da Pablo Iglesias, fricchettone leader di Podemos in Spagna, alla destra sovranista filo-Putin. Tutti contro le armi a Kiev. Non sto dando un giudizio sulla corsa alle mitragliette, ma mi limito all’analisi politica: come è possibile che gli opposti si attraggano sempre di più?

- il WSJ scodella lo scoop: secondo il quotidiano britannico, a febbraio il cancelliere Scholz avrebbe offerto un’intesa a Zelensky il quale parte abbia risposto picche. Si spiega, forse, l’astio che corre sul crinale Berlino-Kiev: prima gli scazzi con l’attuale cancelliere, che frena sull’embargo al gas russo; e poi con Angela Merkel, ritenuta praticamente responsabile del massacro di Bucha perché nel 2008 si oppose all’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Ma ora resta da porsi una domanda, la cui risposta non è semplice. Pare che nei negoziati tra Russia e Ucraina le parti abbiano convenuto la neutralità di Kiev e la smilitarizzazione, praticamente le stesse proposte che Scholz avrebbe avanzato prima del conflitto. Accettandole prima delle bombe, Zelensky avrebbe evitato la guerra? O Putin se ne sarebbe infischiato, trovando una scusa per occupare comunque il Donbass. La storia non si fa con i "se" né con i "ma", ma è un quesito che dovremo porci

- io capisco tutto. Però mentre parliamo di autodeterminazione dei popoli, dovremmo ricordarcelo quando facciamo i titoli sui trionfi elettorali di Orban e Vocic. Perché se gli ungheresi e i serbi vogliono Viktor il magiaro e Aleksandar, poi non possiamo scrivere che “ha vinto il Cremlino”. Hanno vinto gli elettori: ha vinto il popolo. Punto. So che siamo poco abituati alle nostre latitudini a votare e ritrovarci il governo voluto dalla maggioranza, però è così che in teoria funziona la democrazia

- pare che la Cartabia si sia decisa: la carriera di un magistrato verrà decisa da un “fascicolo” di valutazione sul loro rendimento. L’Anm e il Pd (maddai) parlano di “schedatura” e invece è questione di civiltà: chi sbaglia, paga. Soprattutto se ha in mano la vita giudiziaria (e non solo) di un cittadino, può chiederne l’arresto preventivo, tenerlo per anni in un processo poi smentito dai fatti, ritardare un provvedimento, dimenticarsi un dettaglio e via dicendo. La nostra giustizia merita una registrata. Bene che si inizi

- l’ultimo incontro della campagna elettorale di Jean Luc Melenchon avverrà contemporaneamente su più posti grazie agli ologrammi: 12 città con 12 “fantasmi”. Figo eh, ma mette un po’ ansia: immaginatevi però se dovesse vincere come si divertirebbe coi suoi ologrammi all'Eliseo

- inizia il processo ad Angela Merkel. Dopo l’accusa di Zelensky, che di fatto l’ha disegnata come la responsabile della strage di Bucha a causa del suo veto all’ingresso dell’Ucraina nella Nato nel 2008, adesso il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner mette “in discussione in modo critico” la “politica tedesca del passato sulla Russia”. Una cosa è certa: Angelona si è bruciata la possibilità di diventare il prossimo segretario generale della Nato o presidente della Commissione Ue. Almeno per un po’, meglio se se ne resta in casa vacanza

- piccola curiosità, su cui vorrei che si evitassero polemiche. Mentre giustamente impazzano le condanne unanimi per quanto successo a Bucha, l’Onu fa sapere che “ci sono denunce di violenza sessuale da parte delle forze ucraine e delle milizie della protezione civile di Kiev”. L’Onu verificherà queste accuse. Come è giusto che sia. E come è giusto che sui crimini dei russi (che non dubito ci siano stati, da qualche parte) serva una indagine il più indipendente possibile. La guerra è guerra. E fa schifo. E difficilmente gli eserciti di entrambe le parti ne escono vergini. Anche noi occidentali ne sappiamo qualcosa