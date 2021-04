"Non è anniversario della Liberazione": Alexa non riconosce il 25 aprile

Tra i tanti che oggi non festeggiano il 25 aprile c'è anche Alexa. Non è un personaggio pubblico, non è una sportiva, una politica o una pop star. Alexa è l'intelligenza artificiale di Amazon, che ormai è entrata nelle case di tantissimi italiani con dispositivi ad hoc o semplicemente attraverso gli smartphone collegati. Un brutto colpo per tutti i sostenitori di Jeff Bezos, il più ricco uomo del mondo, che circa un anno fa aveva attirato a sé i favori dei sostenitori dei black lives matter con una sostanziosa donazione. Eppure il suo gioiellino tecnologico non riconosce la festa della Liberazione italiana.

Sempre più persone ogni giorno si interfacciano con l'intelligenza artificiale di Amazon. Le si può chiedere il tempo della giornata e quello della settimana, per la località in cui si è o per qualunque altra città del pianeta. Le si possono chiedere ricette, canzoni e notizie. Addirittura Alexa sa raccontare barzellette e in alcuni contesti interagisce con l'utente in maniera pressoché realistica, il tutto solo con i comandi vocali. Addirittura, nelle case domotizzate, è possibile chiederle di accendere e spegnere le luci o i dispositivi elettronici collegati. Alexa per molti è diventata una "presenza" importante nella quotidianità, quasi insostituibile. Nei momenti di noia in tanti si divertono a interrogare Alexa sui più disparati temi e così oggi, magari proprio per scoprire la reazione dell'intelligenza artificiale, c'è chi le ha augurato " buon 25 aprile ", ricevendo però una risposta totalmente inaspettata.