Non c'è più anidride carbonica, stop alla produzione di bevande gassate: "Siamo disperati"

L'Italia potrebbe ben presto trovarsi a secco di acqua frizzante. L'Europa sembra sia entrata in un corto circuito industriale e commerciale che rischia di rendere raro, per non dire introvabile, ciò che fino a pochi mesi fa veniva dato per scontato. A lanciare l'allarme sull'acqua frizzante e, in generale, sulle bevande gassate, è Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Sant'Anna, l'azienda di Vinadio, provincia di Cuneo, primo produttore europeo con un unico brand. Il problema è uno, fondamentale: manca l'anidride carbonica.

La situazione è più grave di quanto non appaia: " Ho dovuto fermare le linee dell'acqua gasata, il 30% della nostra produzione. L'anidride carbonica è diventata introvabile, i fornitori con cui abbiamo un contratto ci hanno spiegato che non conviene più produrla e hanno fermato gli impianti ". La CO2 è diventata introvabile ed è un problema generalizzato, che non riguarda solo l'azienda cuneese ma, come ha spiegato Bertone, è un problema generalizzato. " Tutti i nostri competitor sono nella stessa situazione. Siamo disperati, è un altro problema gravissimo che si aggiunge ai rincari record delle materie prime e alla siccità che sta impoverendo le fonti ", ha aggiunto il manager.

La carenza di CO2 per usi alimentari non è una novità. Già nel 2021 si era verificato lo stesso problema ma, in quel caso, le aziende erano riuscite a tamponare l'emergenza. Questa volta la crisi sembra a un livello molto più profondo: " Siamo in piena emergenza, siamo riusciti a recuperare un piccolo carico che ci arriverà dall'Olanda, ma ci servirà per qualche giorno, forse soltanto uno ". Le scorte nei supermercati iniziano a scarseggiare e le ripercussioni sono già arrivati alla grande distribuzione, " la stessa che non riconosce i forti aumenti subiti dalla nostre aziende per i rincari dell'energia e delle materie prime, arrivati fino al 130-150%, è arrabbiata perché non riusciamo a soddisfare le loro richieste di acqua gasata ".