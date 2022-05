"Non ci sposiamo più". La decisione dei genitori del piccolo Tommaso

" Non ci sarà più alcun matrimonio ". A dirlo sono Alessia e Patrizio, i genitori di Tommaso, il bimbo travolto e ucciso da un'auto senza controllo nell'area giochi dell'asilo Primo Maggio, a L'Aquila. Una tragedia, quella che si è consumata due giorni fa, su cui ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Intanto oggi, alle 15.30, nella Basilica di Collemaggio, si celebraranno i funerali del bimbo.

Il dolore dei genitori

Il prossimo 13 luglio Alessia e Patrizio avrebbero dovuto sposarsi. Era tutto pronto per il matrimonio: l'abito, la cerimonia e la festa con gli amici. Tommaso, il loro primo e unico figlio, avrebbe dovuto accompagnarli all'altare portando le fedi. E invece, proprio nella chiesa scelta per il rito religioso, oggi pomeriggio, ci saranno i funerali del piccolo. " Tommaso non c'è più e non ci sarà nessun matrimonio ", ribadisce la coppia al Corriere della Sera attraverso la voce della zia Giusy Fonzi. Alessia e Patrizio si conoscono da quando sono bambini: stesse frequentazioni e stesso carattere, buono ed estroverso. La voglia di convolare a nozze era venuta dopo la nascita di Tommaso: " Lui si era fatto attendere. - raccontano - Ed era stato la gioia più grande, immensa ". Poi, mercoledì pomeriggio, la tragica fatalità: " È un dolore sovraumano, al di sopra di ogni sopportazione ".

Lo sfogo