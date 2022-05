Nel giallo di Saman spunta pure un quad: il video inedito

Saman Abbas è stata uccisa? Il movente è legato alla sua opposizione al matrimonio forzato con un cugino più vecchio in Pakistan? E, se è stata uccisa, dov’è il suo corpo? Ci sono tanti interrogativi aperti nel caso della scomparsa e del presunto omicidio della 18enne di origine pakistana, sparita da Novellara la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Ma nuovi filmati inediti aprono a ipotesi schiaccianti per chi è accusato, ovvero i famigliari della ragazza.

Questi filmati sono relativi a ciò che hanno ripreso, da diverse angolazioni il 29 aprile 2021, le telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola in cui vivevano e lavoravano gli Abbas. La notte successiva Saman sarebbe svanita nel nulla.

I video, mostrati in esclusiva a “Quarto Grado”, ripercorrono ore concitate. Nel pomeriggio del 29 aprile, si vede Danish Hasnain, zio di Saman ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio, giungere a casa Abbas. Poco dopo, a favor di telecamera, passa il fratellino della 18enne a bordo di un quad. Perché il quad non è mai stato menzionato dal fratello nelle sue accuse verso lo zio, e anzi è stato affermato che la famiglia non disponeva di mezzi? Un quad è un piccolo mezzo sì, ma ha quattro ruote ed è abbastanza potente e veloce per attraversare strade sterrate. E avrebbe potuto trasportare il corpo.

Nei filmati si vede anche il fratello rincasare: ha sempre sostenuto che lo zio e i cugini non volessero essere visti mentre scavavano la fossa per Saman. Ci sono poi incursioni di Danish e degli altri due rinviati a giudizio, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Quest’ultimo si sarebbe anche fermato a discorrere con Nazia Shaheen, madre della giovane e anche lei rinviata a giudizio ma in contumacia con il marito Shabbar Abbas.

Ci sono poi i video ormai celebri dei tre uomini con pala e piede di porco, ma anche un piccolo spezzone di Danish che sembra imbracciare una pentola e fa segno a Nomanhulaq di seguirlo dietro la casa. I due infine sono ancora nel piazzale e poi tra le serre, finché non li si vede allontanarsi come due ombre in bici sulla provinciale.