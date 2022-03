"Non parlo con questo idiota". La domanda che fa infuriare Cacciari

In questi giorni ha fatto molto discutere l'articolo pubblicato da Gianni Riotta sulle colonne de La Repubblica dal titolo " Guerra in Ucraina. Destra, sinistra e no Green Pass: identikit dei putiniani d'Italia ". Il giornalista ha parlato del "Putinversteher", ovvero un neologismo tedesco che indica chi si intende con Vladimir Putin. Una platea di parlamentari, intellettuali e imprenditori che sottolineano le ragioni della Russia e mettono in risalto le colpe dell'Europa, dell'America e della Nato.

Riotta ha fatto un elenco di volti noti nel nostro Paese che a suo giudizio tendono a schierarsi dalla parte del Cremlino: Gianluca Savoini, Diego Fusaro, Barbara Spinelli, Ugo Mattei e Marcello Foa sono solo alcuni. Tra questi figura anche Massimo Cacciari, che negli ultimi mesi è stato tra i principali oppositori al green pass imposto dal governo. Provare ad analizzare una situazione complessa, senza fermarsi alla tesi buoni e cattivi, comporta essere un ultras di Putin? Davvero il filoso italiano è un appartenente alla cerchia di coloro che sostengono il presidente della Federazione Russa?

Cacciari è stato incalzato proprio su questo tema nell'ultima puntato di Non è l'arena, che ha affrontato i conflitti tra Ucraina e Russia. Il conduttore Massimo Giletti ha chiesto al filosofo di replicare all'articolo di Riotta, provocando però una reazione stizzita che non ha portato a una risposta nel merito ma a una considerazione personale: " Neanche rispondo a queste stupidaggini. A un idiota che mi ha dato del putiniano non rispondo, con questo idiota non discuto ".

Quanto all'operazione militare, Cacciari ha messo l'accento su una reciproca sottovalutazione: da una parte la capacità di Putin di fare un'aggressione così forte; dall'altra la reazione dell'Occidente sul fronte delle sanzioni economiche. " Sono sanzioni pesanti, non sono le solite sanzioni queste. Non so quanto la Russia potrà andare avanti con un attacco di queste proporzioni di fronte a una resistenza che probabilmente Putin non si aspettava ", ha fatto notare.