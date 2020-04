Non si ferma all’alt e investe i finanzieri per evitare la multa

Investire i finanzieri o in generale le forze dell'ordine per evitare di essere fermati e soprattutto sanzionati. A volte purtroppo accade, così come è successo domenica scorsa a Lurate Caccivio, in provincia di Como.

Una pattuglia della guardia di finanza della compagnia di Olgiate Comasco (Como), impegnata nei controlli sull’osservanza delle restrizioni per il coronavirus, domenica ha intimato l’alt ad un’automobile in transito lungo la strada statale varesina.

Come riporta Varesenews , il conducente del veicolo, un giovane italiano che guidava con a fianco un altro ragazzo, anziché fermarsi, come a volte purtroppo accade, si è dato alla fuga.

E’ scattato così l’inseguimento. Il giovane alla guida dell’automobile ha accelerato per cercare di far perdere le proprie tracce e si è infilato nelle strade del paese. La corsa si è però conclusa in breve tempo: i militari sono riusciti a superare la vettura e a bloccare la carreggiata di marcia.

Ma non è finita qui. Il conducente infatti non ha voluto arrendersi.

L’uomo, vedendo i finanzieri scendere dalla loro auto e avvicinarsi, ha dapprima speronato il veicolo e poi ha ingranato la retromarcia e investito i militari, trascinandoli sull’asfalto per alcuni metri. Il fuggitivo si è infine dileguato.

Sul posto sono accorsi i sanitari e altri militari. I finanzieri sono stati soccorsi e portati all’ospedale Sant’Anna di Como.

I colleghi hanno rintracciato il conducente dell’auto nella propria abitazione e l’hanno portato in caserma. Il giovane ha ammesso il fatto, spiegando di avere agito per la paura di venire multato a causa della violazione delle norme anti coronavirus. Oltre al guidatore del mezzo è stato identificato e condotto in caserma anche il passeggero.

Il ragazzo alla guida del veicolo, oltre alle sanzioni elevate per aver violato le misure anti covid -19 e diversi articoli del codice della strada, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni personali e danneggiamento.