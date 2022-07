La 'profezia' sul Green pass: cosa succederà in autunno

L'aumento di nuovi casi di coronavirus ha fatto suonare più di qualche campanello d'allarme ma gli esperti invitano a non farsi prendere dal panico sulle possibili conseguenze. Gli ospedali italiani non presentano al momento gravi pressioni che ne possano compromettere la regolare attività e i casi di polmoniti gravi sono nettamente inferiori rispetto alle ondate precedenti. Tuttavia, i medici continuano a raccomandare la massima prudenza, rispettando le regole base che fin qui hanno aiutato il Paese nel contenimento dei contagi, incluse le mascherine nei luoghi di assembramento e l'igiene delle mani. Da più parti si esclude il ritorno a scenari estremi già conosciuti, anche grazie ai vaccini e alla larga infezione. Ma Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, esclude anche il ritorno del Green pass.

" Non ci aspettavamo questa ondata. Credevamo che anche questa estate sarebbe trascorsa con una circolazione scarsa. Per fortuna la variante attuale causa una malattia meno grave e gli ospedali sono lontani dalle emergenze del passato, con una popolazione largamente vaccinata ", ha sottolineato Magrini in un'intervista a la Repubblica. Il sistema sanitario italiano, così come quello europeo, non sono in condizioni di stress, per questo motivo il direttore dell'Aifa consiglia di non allarmarsi inutilmente e trova incomprensibile quanto sta accadendo in Germania, dove avanza l'ipotesi di chiudere le scuole in inverno: " Lo scenario non è più quello ".

Come ha evidenziato Magrini, infatti, in questa fase " il picco ci interessa fino a un certo punto ". Ma resta fondamentale la questione vaccini: " Per ora pensiamo di raccomandare il nuovo vaccino al di sopra dei 60 anni. I più giovani, se vorranno, potranno comunque farlo. Non ci sarà obbligo vaccinale, e nemmeno il Green pass ". Intanto le aziende produttrici si stanno impegnando ad aggiornare i vaccini contro le nuove varianti e i primi risultati sembrano essere incoraggianti: " I dati di Moderna e BioNTech sono molto buoni: gli anticorpi sono più che doppi rispetto al vaccino attuale. Vedremo quanto questo si tradurrà in una protezione dalla malattia grave e dal contagio ".