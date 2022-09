"I dittatori...". La solita Jebreal attacca ancora la Meloni

" Oggi sembra già iniziata l’era Meloni… ". Così si crea uno scenario fittizio dalle tinte volutamente cupe. Così si alimenta una narrazione secondo la quale l'Italia sarebbe sull'orlo di un pericoloso baratro. Agli sgoccioli della campagna elettorale, un nuovo attacco a Giorgia Meloni è arrrivato via social da Rula Jebreal. Con una serie di tweet, la giornalista ha accusato la leader Fdi di ammiccare ai nostalgici del Ventennio, poi ha pure azzardato un improbabile commento "politico" sulle cariche di polizia avvenute nelle scorse ore a Palermo.

Come già avvenuto nei mesi scorsi, Rula è tornata a insistere sul presunto allarme fascismo. Stavolta a partire da alcune dichiarazioni della Meloni, che in un comizio aveva affermato: " Sogno una nazione nella quale le persone che hanno dovuto abbassare la testa per tanti anni, magari facendo finta che la pensavano in maniera diversa sennò sarebbero stati tutti cacciati, possano dire come la pensano ". Quel riferimento all'egemonia di pensiero della sinistra è stato però interpretato dalla Jebreal in forma negativa (ci saremmo stupidi del contrario). " L'ultimo messaggio della campagna elettorale di Giorgia Meloni è un ammiccamento/un cenno alla sua nostalgica base fascista ", ha scritto su Twitter la giornalista.

.@GiorgiaMeloni’s final campaign message is a wink/a nod to her nostalgic Fascist base: “After our victory, you can raise your heads & finally verbalize what you always thought/believe in”

This is how you normalize Fascism, by making it socially acceptable.pic.twitter.com/3ZQLabNflP — Rula Jebreal (@rulajebreal) September 20, 2022

Poi l'ulteriore sferzata alla leader di Fratelli d'Italia. " È così che normalizzi il fascismo, rendendolo socialmente accettabile ", ha attaccato ancora Rula, sebbene l'esponente di centrodestra non avesse fatto alcun riferimento a quell'ideologia. In un successivo tweet, poi, la giornalista palestinese si è spinta oltre. Commentando gli scontri avvenuti a Palermo tra la polizia e alcuni manifestanti di sinistra, la Jebreal ha scritto: " Oggi sembra già iniziata l'era Meloni… Manifestanti e giornalisti pestati, caricati a manganellate ". Come se a influenzare gli agenti nel loro lavoro fosse stato un eventuale indirizzo politico.

Ieri Draghi ha ribadito i principi cardini di una democrazia.

Oggi sembra già iniziata l’era Meloni…Manifestanti e giornalisti pestati, caricati a manganellate.

I dittatori fanno il tifo per Giorgia e brinderanno, il prossimo #25settembre, in caso di vittoria di #FDI e della dx. pic.twitter.com/WFhsAsnVH8 — Rula Jebreal (@rulajebreal) September 20, 2022