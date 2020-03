Le nuove raccomandazioni del governo: "Non viaggiate per tornare in famiglia"

Gli effetti delle misure intraprese dal governo nell'ambito dell'emergenza Coronavirus si vedranno verosimilmente tra una settimana. Anche se il numero di contagiati e vittime continua a salire (rispettivamente 2.795 e 175 in più rispetto alla giornata di ieri), i sacrifici degli italiani potrebbero dare il giusto responso a stretto giro. Perciò l'esecutivo, in questo preciso momento delicato e difficoltoso, ha nuovamente voluto appellarsi ai cittadini, a cui ha chiesto responsabilità e buonsenso per uscire da questa situazione emergenziale.

Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato le indicazioni dei provvedimenti adottati dalla maggioranza, che si possono riassumere in un messaggio chiaro: " Gli spostamenti all’interno delle nostre città, strade e piazze vanno limitati ai soli motivi essenziali, alle sole esigenze realmente indifferibili, ovvero per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità ". È stato inoltre sottolineato che risulta impossibile bloccare tutti i trasporti in quanto si correrebbe il forte rischio di non riuscire " a garantire i servizi essenziali e ad evitare che il Paese si fermi totalmente ".

"Non spostatevi"

Perciò lo stesso governo ha ribadito la necessità di uno sforzo comune da parte di tutto il Paese, invitando anche i fuori sede a non spostarsi: " Anche da parte di chi lavora o studia in un’altra regione diversa dal luogo dove ha la propria famiglia o la residenza: non si sposti. Se si vuole davvero bene ai propri cari, e per il bene di tutti, vanno evitati questi viaggi ". Proprio per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19, " e nell’ambito degli interventi volti alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza ", il Ministero dei Trasporti ha disposto il blocco dei treni notturni a partire da questa sera.