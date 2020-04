Occhiali con la mascherina: come non fare appannare le lenti

Quando usciamo di casa per motivi di salute, lavoro o reale necessità, con tanto di modulo di autocertificazione in tasca (altrimenti ci becchiamo una multa bella salata), dobbiamo indossare la mascherina. Piccola parentesi: in alcune regioni italiane, come Lombardia e Toscana, il dispositivo sanitario di protezione contro l'infezione da coronavirus è obbligatorio, mentre nel resto del Paese è "solo" caldamente consigliato. Ecco, ma chi porta gli occhiali sa bene quanto sia scomodo portare la mascherina. Perché? Perché le lenti degli occhiali, con il respiro, si appannano. Ecco allora un utilissimo video-tutorial che vi spiega come evitare che ciò accada.

A fornire ilda seguire, peraltro declinato in tre modalità diverse, ci ha cortesemente pensato l'associazione sportiva di immersioni Bolla Blu , che ha confezionato e dunque pubblicato online, su YouTube, i tre semplici video-tutorial. Si tratta di appena tre facili accorgimenti per evitare che gli occhiali si appannino e non vi facciano vedere niente quando indossate il dispositivo sanitario che vi scherma possibili contagi. Peraltro, molte persone con gli occhiali cadono nell'errore di togliersi o abbassarsi la mascherina anche più di una volta per risistemarla, lasciando magari anche uno spiraglio a mo' di sfiato. Ecco, la cosa è tutto fuorché raccomandabile.

Perfetto, veniamo dunque ai tre metodi indicati da Bolla Blu per non far appannare le lenti degli occhiali:

1) Il primo trucchetto consigliato è quello di dotarvi di un liquido antiappannante, lo potete acquistare comodamente (anche online) e dunque di utilizzarlo, spruzzandolo sulle lenti. Una volta fatto, lasciate agire il prodotto per una decina di secondi e poi provvedete a pulire le lenti stesse. Quindi, indossate tranquillamente la mascherina e “magicamente” non avrete problemi di "nebbia"

2) Dal primo al secondo metodo, che è forse un po' più ingegnoso. Basterebbe infatti dotarsi di un comune fazzoletto di carta usa e getta e aprendolo a metà potete posizionarlo all'interno della mascherina, all'altezza del bordo superiore, facendo aderire la seconda metà all'esterno.

3) Infine, terzo e ultimo espediente: piegate di bordo superiore di un quarto all'interno e dunque indossate così la mascherina, facendo però attenzione che ben aderisca al vostro viso.