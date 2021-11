Ocean Viking, è Augusta il porto sicuro. In arrivo altri 306 migranti

Anche questa volta è l’Italia a offrire un porto sicuro alla nave Ong di turno. Sarà infatti il porto di Augusta ad accogliere i 306 migranti che si trovano a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Mediterranée, come indicato al comandante dal Viminale e dalla Guardia costiera. Oltre 306 i naufraghi che sono stati tratti a bordo in diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Tra loro ci sarebbero anche 9 bambini sotto i cinque anni, oltre a donne.

Assegnato il porto sicuro

A dare la notizia è stata la stessa Ong Sos Mediterranée su Twitter: "Indescrivibile il sollievo sulla Ocean Viking: le autorità italiane ci hanno informato che i 306 naufraghi sbarcheranno ad Augusta. Una forte tempesta è in arrivo stanotte. Gli Stati devono rimettere in piedi un meccanismo di sbarco per evitare questi continui stalli in mare" . La scorsa settimana la nave in questione aveva preso a bordo 314 migranti in tre diverse operazioni, e per giorni aveva navigato attorno a Lampedusa ma da ieri si era spostata tra l’isola delle Pelagie e la costa Sud Est della Sicilia, dove si trovava anche stasera quando è arrivata la comunicazione del porto in cui potranno sbarcare i migranti. Nelle ultime ore si erano susseguite le richieste di aiuto da parte della Ong che continuava a chiedere un porto sicuro dove poter attraccare. E alla fine, come sempre, anche questa volta è stata l’Italia a raccogliere quella richiesta. Nei giorni scorsi, 8 migranti erano stati portati via dalla nave con tre diverse ‘medevac’, ovvero evacuazioni mediche, che erano state portate a termine dalla Guardia costiera di Lampedusa.

Arrivano anche autonomamente

Dovrebbe essere previsto per domani l’arrivo ad Augusta, che si andrà ad affiancare alla Gnv Atlas, una delle navi-quarantena. Ancora non è stato reso noto se sarà questa a prendere a bordo il numero di migranti. Al momento, a causa delle difficili condizioni del mare, nessuna nave Ong si trova in attività, a eccezione della tedesca Nadir di Resqship. Intanto, l’isola di Lampedusa conta poco meno di mille migranti, tanto che la procura di Agrigento ha avviato un programma di trasferimenti che dovrebbe avere inizio da domani mattina. Sarebbero infatti una sessantina le persone che dovrebbero salire su un traghetto di linea.

La scorsa settimana erano stati poco meno di 500 i migranti a bordo di navi delle Ong salvati nel Mediterraneo centrale in condizioni rese difficili dal meteo. Ieri sera a Pozzallo, nel Ragusano, sono arrivati autonomamente, a bordo di un peschereccio, 396 migranti. Ancora una volta una nave Ong ha preso la rotta del nostro Paese ed è restata in attesa di un salvagente lanciato dal nostro governo. Ragusa, Lampedusa, Palermo, Augusta, i porti cambiano, così come i nomi delle navi, Sea-Eye 4, Rise Above , Nadir, Ocean Viking, ma la storia resta sempre la stessa.