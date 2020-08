Continua la fuga dei migranti. FI: "Governo superficiale e sordo"

Continuano le fughe dei migranti in quarantena dai centri di accoglienza nel territorio italiano, oltre che le proteste. Ieri è stata una giornata campale in tal senso per le forze dell'ordine, che da nord a sud hanno avuto a che fare con le rivolte ma soprattutto i tentativi, riusciti o meno, di allontanamento dalle strutture. In Molise si sono verificate alcune delle situazioni più complicate e ora gli amministratori locali sono sul piede di guerra.

Il Molise è una tra le regioni ad aver avuto la minore incidenza di contagi da Covid. Molte delle sue cittadine sono riuscite a restare Covid-free ma ora, con l'arrivo dei tanti migranti distribuiti nei vari centri di accoglienza sul territorio, rischia di accendersi una vera emergenza sanitaria. La fuga più importante si è verificata a Campomarino, dovesono scappate dall'ex Sweet Dreams. Inizialmente sembrava fossero 20 gli stranieri che si erano allontanati, ma nel corso della giornata il loro numero ha continuato a salire fino a stabilizzarsi a oltre 30 unità, come confermato da fonti della Digos. I migranti accolti nel centro di Campomarino sono tutti in quarantena per. In 83 sono arrivati in Molise lo scorso 31 luglio ma già nel weekend hanno preso le vie di fuga in piccoli gruppi, eludendo la sorveglianza del centro. Il primo tampone è risultato essere negativo ma, come da prassi, avrebbero dovuto rispettare i 14 giorni di quarantena in isolamento singolo. I migranti di Campomarino sono tutti giovani adulti di sesso maschile, consideratiperché provienti dalla Tunisia dove non esiste uno status di guerra o di immininente pericolo, pertanto sono tra quelli che dovrebbero essere espulsi e rimpatriati.

Una situazione analoga a quella di Campomarino si è verificata a Campolieto, dove ieri un migrante aveva fatto perdere le sue tracce. L'allarme è poi rientrato nel corso della giornata, ma la preoccupazione resta alta in Molise, visto che proprio in quel centro nei giorni scorsi si sono verificati due casi di positività al Covid tra i richiedenti asilo. Al migrante in fuga, poi ritrovato, è stata comminata una. Infine, sempre in Molise, due stranieri si sono allontanati dal centro di accoglienza di Isernia. Nei prossimi giorni è previsto un altro screening a tappeto tra i migranti giunti in Molise, per verificare che nel frattempo non si siano verificate nuove positività. La situazione nella piccola regione del centro Italia è esplosiva. Isono preoccupati per quella che potrebbe rivelarsi una bomba virale per il territorio. Al presidente della Regione Molise è stato comunicato con ritardo il trasferimento nella sua regione di un gruppo di stranieri irregolari da Lampedusa ma quello che viene contestato è l'assenza di un esame a tampone sui migranti prima della partenza dall'hotspot siciliano, che avrebbe impedito l'esportazione del virus in altre regioni. L'unico esame effettuato è stato quello sierologico, che ha evidenziato bassa affidabilità anche in altre circostanze.