La cifra choc dell'invasione: 72mila clandestini arrivati in nove mesi

Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi in Italia, in particolar modo a Lampedusa e Pantelleria, dove nelle ultime ore sono sbarcate centinaia di persone, che hanno nuovamente portato l'hotspot alla saturazione. Solo nella giornata di ieri sono stati 12 gli sbarchi sull'isola di Lampedusa, numeri ben lontani dal record di questa estate, ma comunque notevoli se si considera che siamo a ottobre inoltrato. Sono in tutto 313 le persone che sono sbarcate a Lampedusa in meno di 24 ore, che hanno fatto salire a 616 il numero di migranti presenti all'interno della struttura, a fronte di una capienza massima di 350.

Gli sbarchi a Lampedusa

Per tutta la giornata di ieri, sull'isola di Lampedusa si sono susseguiti gli sbarchi a ritmo elevato. Gli uomini del servizio militare marittimo italiano hanno fatto la spola tra il molo Favaloro e le acque adiacenti l'isola per recuperare di volta in volta le carrette del mare che facevano capolino dall'orizzonte. Le nazionalità dichiarate sono per lo più tunisina e marocchina. Ci sono tuttavia anche migranti che dichiarano di provenire dal Mali, dalla Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Congo, Senegal, Camerun e Costa d'Avorio.

Con queste condizioni climatiche, la gestione dei migranti in surplus nell'hotspot è ancora meno agevole rispetto all'estate, in quanto è ora impensabile lasciare che dormano in cortile. Se la situazione era grave nei mesi precedenti, ora è ancora più complicata e una presenza quasi doppia rispetto alla capienza nominale genera caos e problemi di gestione. Anche per questa ragione, per oggi è previsto il trasferimento d'urgenza di oltre 400 migranti con un traghetto di linea con approdo a Porto Empedocle.

Gli sbarchi a Pantelleria

Situazione altrettanto complicata a Pantelleria, dove nel punto crisi dell'isola ieri pomeriggio erano presenti 151 migranti a fronte di una capienza nominale di 40 persone, ossia il 378% in più. In nottata è stato effettuato il trasferimento di 102 migranti dall'isola in direzione di Trapani con una nave di linea. Tuttavia, nella notte c'è stato lo sbarco di due barconi con a bordo circa 90 e 60 migranti, che hanno aumentato ulteriormente le presenze all'interno della struttura di crisi di Pantelleria. A oggi, all'interno del punto di crisi ci sono 371 persone, il 928% della capienza.

" Chiediamo al Ministro dell'Interno ancora in carica, di intervenire con la massima urgenza per ottimizzare i servizi di polizia legati al fenomeno migratorio sull'isola di Pantelleria, nonché provvedere al trasferimento anche in altre provincie degli stranieri sbarcati sull'isola, così come è stato fatto per Lampedusa ", dice a ilGiornale.it il segretario provinciale di Trapani di Italia Celere, Alberto Lieggio, commentando l'ennesima emergenza sull'isola.

I numeri degli sbarchi in Italia nel 2022

Il cruscotto informativo del Viminale riferisce che dall'inizio dell'anno in Italia sono sbarcate oltre 72 mila persone, che sono ben oltre quelle registrate in 12 mesi nel 2021. Prendendo in considerazione gli sbarchi da gennaio al 7 ottobre, data alla quale è aggiornato il cruscotto del ministero degli Interni, lo scorso anno gli arrivi erano stati 49.959 e l'anno precedente 24.500. Nel solo mese di settembre sono sbarcati in Italia 13.533 migranti, quasi il doppio rispetto a quelli che erano arrivati nello stesso mese dell'anno precedente, ossia 6.919. Impossibile negare, davanti a questi numeri, che vi sia un'emergenza in atto.