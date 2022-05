"Confessione non valida". Ma Pietro Ialongo resta in carcere

Convalido il fermo per Pietro Ialongo, il 38enne accusato di omicidio volontario per la morte di Romina De Cesare, la sua ex fidanzata. Questa mattina l’udienza di convalida si è svolta presso il carcere di Latina alla presenza del giudice Giuseppe Cario, che nel pomeriggio ha confermato il fermo. Ialongo s’è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’avvocato di Ialongo: “Eccezioni sulle modalità della confessione”

A difendere Pietro Ialongo c’è l’avvocato Vincenzo Mercolino di Isernia che ha già annunciato di voler contestare le modalità con cui è stata raccolta la confessione del suo assistito. “Ialongo non era certamente in grado di sostenere un interrogatorio, che si è svolto senza nemmeno avvisare i familiari . Ialongo era nudo, scalzo, digiuno: una situazione che va ad inficiare non tanto il ricordo, quanto la consapevolezza dell’importanza delle dichiarazioni rese in quel momento” ha detto l’avvocato Mercolino. Il legale ha poi aggiunto che Ialongo è molto provato e ha sottolineato come “questa vicenda segna senza dubbio due vite spezzate per sempre”. L’avvocato difensore aveva chiesto l’attenuazione della misura cautelare, con concessione dei domiciliari.



L’autopsia sul corpo di Romina. Sabato i funerali

All’ospedale Spaziani di Frosinone, intanto, è in corso l’autopsia sul cadavere di Romina De Cesare. La ragazza, 36 anni, è stata ritrovata morta martedì nella sua casa di via del Plebiscito a Frosinone, mentre il presunto assassino, Pietro Ialongo, veniva fermato proprio negli stessi istanti a Sabaudia, mentre vagava nudo e in stato confusionale sul lungomare. L’uomo, nella notte, all’ospedale di Latina, aveva confessato il delitto ai carabinieri.

I funerali di Romina verranno celebrati domani, sabato 7 maggio, alle ore 16 nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Cerro a Volturno, provincia di Isernia. Sia la vittima sia il presunto omicida venivano proprio da quel piccolo comune. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.