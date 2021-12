Pronto il piano invasione: in 1000 verso lo sbarco

È un mese di dicembre anomalo, questo, per gli sbarchi. Raramente se ne sono visti così tanti negli ultimi giorni dell'anno, quando solitamente le partenze dalle coste africane si fermano a causa delle avverse condizioni meteomarine. Invece, da giorni, sulle coste italiane si susseguono gli sbarchi autonomi e al largo le navi delle ong premono per ottenere un porto sicuro. In Calabria, in 24 ore, sono stati 700 i migranti che sono arrivati a Crotone. Di questi, 400 con un unico sbarco. Ora ce sono oltre 1000 che attendono a bordo delle navi delle ong, che insistono per avere un porto sicuro in Italia.

Geo Barents e Sea watch vogliono sbarcare in Italia. La nave di Medici senza frontiere trasporta quasi 560 migranti: " Tutti i nostri sopravvissuti hanno bisogno di ulteriori cure immediate e di un luogo sicuro il prima possibile ". Geo Barents si trova adesso al largo delle coste di Catania ed è in attesa che le venga assegnato un porto. Altri 446 si trovano a bordo della nave della ong tedesca, portati a bordo nel corso tre diverse operazioni svolte in 5 giorni.

Tra loro c'era anche una donna nigeriana incinta al nono mese di gravidanza, che stanotte è stata evacuata perche aveva necessità di urgenti cure ostetriche. La donna è stata trasbordata su una motovedetta della guardia costiera insieme alla sua bambina di due anni ed è stata trasferita con un'ambulanza al poliambulatorio dell'isol, in attesa di essere caricata su un elicottero del soccorso e portata in ospedale. Sea Watch è adesso a circa 18 miglia dalla costa di Lampedusa.

Ieri nel primo pomeriggio è stato registrato l'ultimo approdo sull'isola delle Pelagie. Una motovedetta della guardia costiera ha trasportato sulla terraferma 89 persone recuperate da un gommone al largo della costa. Mentre venivano ultimate le operazioni di controllo e sbarco di questi migranti, la polizia era impegnata a trasferire i migranti dall'hotspot all nave quarantena Atlas per ordine della prefettura di Agrigento. Da qui, i migranti saranno successivamente destinati presso altre strutture di accoglienza.

Le condizioni del mare stanno peggiorando e nelle ultime ore la guardia costiera libica ha recuperato 28 corpi di migranti e altre 3 persone in "pessime condizoni di salute" a est di Tripoli. Così ha riferito l'emittente televisiva 218, aggiungendo che il bilancio delle vittime del naufragio potrebbe aumentare nelle prossime ore.