Il Papa chiarisce: "Mai passato per la testa di dimettermi"

No, papa Francesco non si dimetterà dal soglio di Pietro come il suo predecessore: lo avevamo in qualche modo anticipato noi de ilGiornale.it, ma lo ha chiarito lo stesso Jorge Mario Bergoglio nell'intervista che ha rilasciato a radio Cope, un'emittente spagnola. Mentre scriviamo, stanno emergendo i contenuti di dichiarazioni che faranno discutere per qualche tempo.

Dopo le anticipazioni di questi giorni, infatti, le parole rilasciate dal pontefice argentino chiariscono in maniera definitiva quale sia la situazione attorno alle voci di "dimissioni". Bergoglio, stando a quanto ripercorso da Italpress in relazione alla parte che riguarda la ventilata rinuncia, ha detto che "non" gli "è mai passato per la testa". Parole che pesano come pietre sulle prospettive di questo pontificato. Poi l'ex arcivescovo di Buenos Aires ha aggiunto pure di non sapere "da dove abbiano preso l'idea che mi sarei dimesso". Si tratta di una smentita a tutto tondo di certe ricostruzioni.

All'interno della medesima intervista, il Papa si è voluto soffermare su numerosi aspetti e questioni di attualità. Ma la parte in cui il primo pontefice gesuita della storia prende posizione di netto sulle sbandierate "dimissioni" è di certo la più rilevante. Bergoglio ha anche specificato le modalità tramite cui è venuto a sapere che qualcuno stesse parlando di un suo passo indietro o di lato, che dir si voglia: "Mi hanno anche detto che la settimana scorsa" la voce della rinuncia "era di moda". E ancora: "Eva ( una giornalista della radio spagnola, ndr ) me l'ha detto... e io le ho detto che non ne avevo idea perchè qui leggo solo un giornale al mattino, il quotidiano di Roma - ha continuato Francesco - ", ridimensionando alcuni retroscena.

Poi il Papa ha proseguito, ponendo accenti sulle sue letture quotidiane e sul suo approccio alle notizie circolanti: " Lo leggo - ha detto riferendosi al giornale di cui sopra - perché mi piace il modo in cui ha un titolo, lo leggo velocemente e basta, non mi faccio coinvolgere dal gioco. Non guardo la televisione. E ricevo, sì, più o meno il resoconto delle notizie del giorno, ma ho scoperto molto più tardi, qualche giorno dopo, che c'era qualcosa sulle mie dimissioni". Dunque il vescovo di Roma si sarebbe reso conto, con qualche ritardo, della presenza di notizie relative ad una sua possibile rinuncia, sulla scia della scelta ratzingeriana.