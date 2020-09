"Ora portiamo Conte in tribunale". La mossa dello chef dopo il lockdown

" La verità è che Conte ha tagliato fuori l'imprenditoria ", Gianfranco Vissani è tornato all'attacco del governo e del premier sulla pessima gestione della fase 2 post quarantena e questa volta ha scelto di passare alle vie di fatto. Nell'ultima intervista rilasciata al quotidiano Libero lo chef ha annunciato una causa collettiva contro l'esecutivo e Giuseppe Conte e non solo per il mancato pagamento della cassa integrazione.

L'avvio della Fase 2 non ha sortito gli effetti sperati e il settore ristorazione ha subito un duro colpo tra mancate riaperture, locali costretti ad abbassare definitivamente le serrande e difficoltà di gestione tra mille restrizioni. Una situazione al limite denunciata da Vissani da settimane e che è sfociata in un duro attacco dopo la notizia del suicidio del ristoratore fiorentino: " Il governo non capisce che ci sono aziende e dietro le aziende ci sono le famiglie disperate ".

Intervistato dal quotidiano Libero lo chef Gianfranco Vissani non ha usato mezzi termini, puntando il dito contro il governo reo di non esser stato all'altezza di gestire una ripartenza adeguata: " Io credo semplicemente che ci dobbiamo vergognare. Non mi riferisco certo al viceministro Castelli, che quando ci invitò a cambiare mestiere in realtà non voleva dire cattiverie. Mi riferisco a tutto il resto. Dobbiamo ricevere ancora i soldi della cassa integrazione. Avevo dipendenti che prendevano 1.200 euro al mese e si sono ritrovati con 400: una persona come fa a vivere così? Come lo paga il mutuo, l'affitto, le bollette? Capisco che in Italia non ci siano soldi, ma così è troppo. I soldi per aiutare certe grandi industrie trasferite all'estero li trovano sempre. E da noi certi colleghi che fanno? Si rifanno sui clienti, cercando di recuperare le perdite aumentando i prezzi. È proprio vero che l'individualismo non ha mai fine ".