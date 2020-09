Ora Rocco Casalino torna con il compagno cubano dopo lo scandalo del trading

Solo poche settimane fa veniva resa pubblica la vicenda che avrebbe imbarazzato qualunque politico e carica pubblica e che, in quel caso, vedeva protagonista Rocco Casalino. Uno scandalo di dimensioni importanti, visto che José Carlos Alvarez Aguila, compagno del portavoce del Presidente del Consiglio, era stato segnalato all'antiriciclaggio. Tutto nasceva da una carta prepagata del giovane cubano, da tempo al fianco di Casalino, dove sarebbero stati spostati circa 150mila euro. Una cifra ingente proveniente dalla disoccupazione, da alcuni bonifici senza causale e da un bonifico di una società di trading. Scoppiato il caos, Rocco Casalino si era rapidamente smarcato dal cubano, dichiarando di non fare più coppia con lui da tempo, di essere conviventi solo per necessità, tanto da aver addirittura tolto la fede. Ma ciò che riferisce Dagospia in queste ore è un quadro molto diverso.

Impossibile non subodorare puzza di conflitto di interessi, visto che il portavoce del premier è a conoscenza di molte decisioni prima dei cittadini, alcune delle quali capaci di influenzare in borsa. Rocco Casalino ha immediatamente diramato comunicati stampa dichiarandosi estraneo a ogni vicenda di borsa, sostenendo che José Carlos Alvarez Aguila fosse vittima del trading online fin dal lockdown e che comunque tra loro la crisi era ormai in atto da tempo. Dalle parole di Rocco Casalino sembrava che questa fosse stata la pietra tombale del loro rapporto, tanto da spingerlo a non portare con sé José Carlos Alvarez Aguila per le vacanze. " Io le ferie non gliele pago, non è giusto ", disse all'epoca Casalino dopo aver scoperto che il suo (ex) compagno perse tutti i soldi nel trading.

Nelle settimane successive, il portavoce diè stato fortuitamente fotografato a passeggio per Roma con Gabriele Rossi, aitante modello salito alle cronache per essere stato per molto tempo un amico intimo di Gabriel Garko.a lume di candela, camminata suggestiva nei vicoli della Capitale e quel saluto affettuoso prontamente immortalato dai fotografi, che avrebbe dovuto scacciare l'ombra di José Carlos Alvarez Aguila dalla vita di Casalino. Troppo grosso l'affare in cui il ragazzo cubano è implicato per uno che ricopre una carica pubblica importante e delicata come Rocco Casalino.

E invece no. Perché il portavoce del premier e il giovane cubano pare siano stati visti in queste ore su un volo diretto da Brindisi a Roma. Pare che il velivolo abbia avuto alcune difficoltà ad atterrare presso lo scalo romano a caua del maltempo e che, forse per farsi coraggio l'uno con l'altro, Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila si sianolasciati andare a lunghidavanti agli occhi di tutti. Se fosse vero, Rocco Casalino gli avrebbe perdonato lo scandalo di luglio e tra loro si sarebbe appianata anche la crisi pregressa, per un ritorno di fiamma come nelle migliori storie d'amore. Il settimanale Chi in edicola domani li ha fotografati insieme in Salento, non lontano da Ceglie Messapica, il paese della Valle d'Itria in provincia di Brindisi, di cui la famiglia di Casalino è originaria.e sguardi complici tra i due e nessuna nuvola. È già dimenticata la segnalazione all'antiriciclaggio?