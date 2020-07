Ecco tutto quello che non torna nella versione di Casalino e Josè

C’è ancora molto da chiarire nella strana vicenda della carta prepagata e del trading online che ha come protagonisti José Carlos Alvarez Aguila e Rocco Casalino. Il caso è scoppiato una manciata di giorni fa quando è stata data notizia della segnalazione dell’Antiriciclaggio, che ha appunto attenzionato il trentunenne cubano per aver movimentato circa 150 mila euro su un conto.

L’ex compagno del capo ufficio stampa del premier Giuseppe Conte giocava in borsa, e lo faceva servendosi di due piattaforme di trading online, la Plus500 e Fortissia, peraltro perdendo circa 18mila euro in poche settimane. Il caso, ovviamente, ha messo in imbarazzo il braccio destro del presidente del Consiglio, dal momento che essendo figura chiave dell’esecutivo potrebbe essere a conoscenza di informazioni riservate.

In settimana l’ex gieffino si è smarcato da ogni accusa: "Io sapevo solamento che Josè stava facendo un corso di trading online, non che avesse investito e perso soldi. Non mi ha mai detto nulla e non ha puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro..." . Per poi aggiungere: "Josè è stato adescato, è vittima di ludopatia. Basta vedere i versamenti compulsivi che ha fatto. Si è giocato diciotto mila euro in due mesi. Questi siti online sono pericolosi, molti ci cascano. Non è giusto" .

Ad oggi resta il nodo del gruzzoletto utilizzato da Alvarez Aguila per scommettere: la somma, come ricostruito da La Verità, sarebbe stata messa insieme un po’ con un’indennità di disoccupazione, un po’ con un bonifico dalla Plus500 e, infine, con alcuni bonifici effettuati da Casalino stesso.

Ecco, è proprio a quest’ultimo proposito che qualcosa non torna. L’Antiriciclaggio vuole vederci chiaro sugli "scambi di bonifici tra rapporti collegati tra di loro con causali generiche, unitamente a operazioni di trading probabilmente eseguite da soggetto terzo" . In questo caso i sospetti ricadono proprio su Casalino e su quello strano bonifico in data 12 giugno 2020 da 7.558 euro. La data, in realtà, potrebbe essere sia riferita al giorno effettivo del bonifico, sia al giorno in cui l’operazione è stata attenzionata dall’Antiriciclaggio di Unicredit.

Rocco Casalino è quindi tornato a difendersi dall’accusa di speculare in borsa, prima sostenendo di non aver dato all’ex fidanzato alcuna informazione riservata per scommettere in modo ficcante in borsa, poi che per lui non avrebbe alcun senso speculare in borsa visto che all’anno si porta a casa 170 mila euro. E settemila, parole sue, "li guadagna in una settimana di lavoro".

Sarà, intanto adesso anche la Consob vuole vederci chiare e ha acceso un faro sulla vicenda, che avrà certamente nuovi sviluppi.