Ora tocca alla scuola: il nuovo piano di Figliuolo

Il prossimo obiettivo del governo è quello di estendere la campagna vaccinale anche a tutto il personale scolastico, così come ai giovani studenti di età compresa tra i 12 ed i 18 anni, come spiegato esplicitamente dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.

Il generale, premiato oggi con la Penna al merito a Susa, si è detto particolarmente soddisfatto per il momento, ma altresì pronto a pianificare l'inoculazione del siero "per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la dobbiamo fare, le cose stanno andando" .

Il Coronavirus è intelligente, dice il commissario, puntualizzando che "vaccinare i ragazzi è importante, perché sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi, bloccando la circolazione del virus, che varia e contromanovra a seconda di ciò che facciamo" . Nonostante che siano stati evidenziati dei contagi anche tra i vaccinati, il generale Figliuolo è sicuro che il siero sia l'arma giusta per contrastare la diffusione delle cosiddette varianti. "Se vogliamo bloccare le mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e i giovani, che socializzano molto, possono portare in maniera asintomatica o poco sintomatica il virus in giro e magari attaccare frange di popolazione fragili che ad esempio per motivi sanitari non possono farsi il vaccino" , dichiara durante la premiazione il commissario straordinario per l'emergenza Covid.

Ci sono comunque delle parole di lode nei confronti di quanti hanno già deciso di sottoporsi all'inoculazione del siero: "È una bella Italia, quando fa squadra vince" , dichiara soddisfatto il generale Figliuolo. "Mi fa piacere aver ideato un piano e portato a compimento giorno per giorno, messo in sicurezza gli over 80, il 91% vaccinati completamente, essere al 55% della popolazione vaccinabile, completamente vaccinata" . I numeri ufficiali sono analizzati con entusiasmo dal commissario straordinario per l'emergenza Covid: "Avevo detto 60% a fine luglio e ci arriveremo sicuramente" .