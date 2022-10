Papa Francesco torna "a casa" per i 90 anni della cugina

Papa Francesco torna a casa. No, non andrà in Argentina dove ormai manca dal marzo del 2013, quando partì per Roma da cardinale per partecipare al Conclave che lo avrebbe eletto sul soglio pontificio. La Prefettura della Casa Pontificia, che in Curia si occupa di fissare udienze, cerimonie e viaggi papali, ha annunciato oggi in una nota che sabato 19 e domenica 20 novembre Bergoglio si recherà ad Asti in occasione del 90esimo compleanno di una sua cugina.

Un ritorno a casa, dunque, perché è ad Asti che nel 1918 traslocarono dopo il matrimonio i nonni Giovanni Angelo e Rosa Margherita ed il padre Mario, nato nel 1908 a Torino. E' nella cittadina piemontese che il padre si era diplomato in ragioneria ed aveva trovato un buon lavoro, venendo assunto appena ventenne nella sede astigiana della Banca d'Italia. Nel 1929, però, la decisione che cambiò la vita della famiglia Bergoglio: nonno Giovanni, nonna Rosa e papà Mario lasciarono il Piemonte e l'Italia per cercare fortuna in Argentina, raggiungendo i fratelli di Giovanni approdati oltreoceano già nel 1922 e proprietari di un'impresa di pavimentazione a Paranà. Una scelta, però, in cui influì anche il clima che si respirava in Italia perché, come raccontato in un'intervista e confermato anche dalla sorella Maria Elena, l'antifascismo della famiglia sarebbe stata la vera motivazione che li portò ad emigrare.

I nonni paterni e il padre avrebbero dovuto imbarcarsi per l'Argentina già due anni prima, nel 1927 sulla nave Principessa Mafalda, ma cambiarono idea all'ultimo e rimandarono il viaggio. Quel transatlantico, partito da Genova, affondò nell'Atlantico, nei pressi delle coste brasiliane, provocando la morte di quattrocento migranti italiani.

Dopo la visita privata di sabato alla cugina neonovantenne, il papa celebrerà la Messa domenica nella cattedrale di Asti. Non è la prima volta che Bergoglio si reca in quei luoghi: lo fece già da cardinale in un paio di occasione, soggiornando nella località dove vivono i suoi cugini, San Carlo di Tigliole e visitando anche la parrocchia. Adesso il Piemonte attende il ritorno del 'suo' papa, mentre l'Argentina sembra destinare a veder rinviato ancora una volta l'atteso evento.