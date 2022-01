"Str...". Insulti no-vax a Parenzo, lui reagisce in diretta

Il dito medio esibito con strafottenza davanti alla telecamera. Poi l'insulto al conduttore di La7: " Str*nzo! ". Tra slogan deliranti e toni aggressivi, la rabbia dei no-vax radunatisi ieri a Torino non ha risparmiato nessuno. La girandola di sproloqui anti-scienza ha colpito in ordine sparso virologi, politici, forze dell'ordine. E giornalisti, come sempre. Ne sa qualcosa David Parenzo, che in un servizio realizzato dall'inviata del talk show In Onda - da lui condotto con Concita De Gregorio - è stato sommerso di offese da alcuni manifestanti.

Per il giornalista, la situazione si è messa male sin da subito. Da quando, avvicinati dalle telecamere di La7, i no-vax hanno iniziato a dare segnali di chiara ostilità. All'inviata dell'emittente terzopolista, che cercava di capire le loro ragioni, i manifestanti hanno risposto: " Mandateci Parenzo, gli diciamo noi due paroline. Quel bastardo... ". Uno di essi, in particolare, si è poi rivolto alla telecamera con un gestaccio inequivocabile e ha esclamato: " Parenzo, str*nzo! ". Il conduttore, inquadrato mentre osservata il servizio dallo studio di In Onda, ha reagito a quelle parole con un sorriso dapprima sorpreso, poi sconsolato. Non è certo la prima volta del resto che il giornalista finisce nel mirino dei no-vax.

Nel prosieguo del filmato trasmesso da La7 e realizzato alla manifestazione di Torino, sono state raccolte anche le assurde affermazioni del giurista no-vax Ugo Mattei, il quale ha evocato un nuovo " Comitato di liberazione nazionale " come " necessità storica " contro le decisioni del governo in merito al green pass e all'obbligo vaccinale. Poi le offese, prima concentrate sui giornalisti e su Parenzo, sono state indirizzate anche alle forze dell'ordine. " Siete la vergogna, io vi disconosco come italiani ", ha urlato un attivista contro i poliziotti in tenuta anti-sommossa presenti in piazza mantenere la sicurezza. E un altro manifestante si è scagliato di nuovo contro i media e in particolare contro La7: " Il problema è che voi siete di là e noi siamo di qua ".