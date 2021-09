Parere legale governo israeliano: “Eitan dovrà essere restituito”

Secondo quanto riportato da Channel 12 News, le autorità israeliane dovranno probabilmente restituire al suo tutore legale in Italia Eitan Biran, il bimbo di 6 anni unico sopravvissuto nella tragedia del Mottarone, nella quale ha perso entrambi i genitori e il fratellino minore. Portare Eitan in Israele, contro la volontà del suo tutore legale, la zia paterna, costituisce probabilmente un rapimento, come è stato sottolineato in un parere legale del governo israeliano emesso da esperti dei ministeri degli Esteri e della Giustizia. Nel documento viene precisato che il gesto del nonno materno del bimbo, ovvero quello di portare di nascosto il nipote in Israele, ha violato la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, una legge che era stata adottata da Israele nel lontano 1991.

Eitan conteso da due famiglie

Secondo quanto contenuto nella legge, le autorità israeliane dovranno a questo punto fare, il prima possibile, tutto quanto in loro potere per restituire il minorenne al suo tutore legale in Italia. Fin da subito Aya Biran-Nirko, tutore legale e sorella residente in Italia del papà morto del piccolo, ha sporto denuncia alla polizia italiana affermando che il bambino è stato rapito dal nonno materno, Shmuel Peleg. Di parere contrario la nonna materna, Etty, che ha ribadito più volte come non vi sia stato alcun rapimento. Questa mattina, intervenuta su Radio 103, ha asserito che le condizioni del nipote sono pessime e che si trova adesso in cura all’ospedale Sheba di Tel Aviv, precisando che per quattro mesi il bimbo non è stato visto da nessun madico, ma solo dalla zia paterna, che è una dottoressa.

"Deve essere educato come un ebreo"