Il carro funebre vola dalla scarpata insieme al parroco e al feretro

Evento spiacevole per don Renato Serra di Montepetra di Sogliano che è finito in una scarpata assieme al carro funebre.

Il religioso aveva appena celebrato il funerale di un agricoltore, Lino Antonini, di 88 anni rimasto vittima di un incidente con il suo motozappa vicino la sua abitazione. Le funzioni erano state celebrate nella Cattedrale di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, successivamente la salma era stata trasferita a Montepetra di Sogliano, frazione di Sogliano al Rubicone dove si trova il cimitero.

L'impatto e la caduta

La strada in salita e pericolante ha costretto il carro funebre a fermarsi e a far scendere l'autista dal mezzo. In quel momento, però, il veicolo ha inaspettatamente indietreggiato mettendo in pericolo parroco e corteo che si trovavano dietro in processione. Spaventato per le sorti dei familiari del defunto, il sacerdote ha provato a fermarlo. In un primo momento tentando di bloccarlo grazie all'aiuto dei fedeli e poi entrando nel veicolo. Visti gli sforzi vani, con un gesto istintivo il parroco è entrato all'interno del carro sterzando il volante e causando prima l'impatto contro un albero e poi la caduta in una scarpata di un paio di metri.