"Dalla parte giusta? Mio padre...". Rita Dalla Chiesa bacchetta Gad

La retorica di Gad Lerner smontata con un tweet. Stavolta, certo, non era difficile mettere il giornalista alle strette: quel suo messaggio di auguri dedicato via social ad Adriano Sofri aveva già suscitato abbastanza polemiche. A stigmatizzare le parole riservate all'ex leader di Lotta Continua ci ha poi pensato Rita Dalla Chiesa, figlia del grande e compianto generale Carlo Alberto. L'ex conduttrice Mediaset, ricordando l'operato del padre (che fu anche capo del nucleo speciale antiterrorismo), ha infatti rimproverato a Lerner di aver celebrato gli 80 anni di Sofri vissuti - a suo dire - " dalla parte giusta ".

Affermazioni che già avevano provocato reazioni indignate, dal momento che il festeggiato in questione fu condannato a 22 anni di carcere (assieme a Giorgio Pietrostefani) come mandante dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, avvenuto nel 1972. " Dalla parte giusta? Ne è così sicuro? E glielo dice una figlia che ha visto combattere il proprio padre e i suoi uomini tutta la vita contro quella che lei definisce 'parte giusta'... ", ha osservato Rita Dalla Chiesa su Twitter, rispondendo proprio al messaggio che Lerner aveva scritto in onore di Sofri.

Dalla parte giusta?? Ne è’ cosi’ sicuro? E glielo dice una figlia che ha visto combattere il proprio padre e i suoi uomini tutta la vita contro quella che lei definisce “parte giusta”. — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) August 2, 2022

Le parole dell'ex conduttrice Mediaset hanno ottenuto il plauso di diversi utenti, comprensibilmente infastiditi dal messaggio che il giornalista aveva pubblicato. " Stimatissima Rita Dalla Chiesa, la sua pacatezza le fa onore, davanti ad un post di uno squallore del genere ", ha scritto un commentatore, Claudio. Per il momento, invece, non si sono registrate precisazione o repliche da parte di Lerner. Nelle ore precedenti, a criticare il giornalista dal fronte politico era stato anche l'esponente di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. " Chi ha ucciso il Commissario Calabresi non è stato dalla parte giusta! E poi questi sinistri vorrebbero dare patenti di democrazia a noi… ", aveva lamentato il deputato meloniano.