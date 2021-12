Paura per Red Ronnie: vittima di incidente sulla A24

Attimi di paura per Red Ronnie, vittima di un incidente stradale all'altezza di Giulianova in Abruzzo. Il critico musicale si trovava sul tratto autostradale della A24 Roma - Teramo in direzione del capoluogo abruzzese quando, per cause ancora da accertare, la sua auto è finita contro una cuspide. Red Ronnie è stato subito trasportato all'ospedale dell'Aquila, riportando fortunatamente solo una frattura al setto nasale.

La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti l'incidente avrebbe coinvolto solo la vettura sulla quale Red Ronnie si trovava da solo. Gabriele Ansaloni, questo il suo vero nome, si stava dirigendo verso Teramo lungo l'autostrada soprannominata "Strada dei Parchi" a bordo della sua automobile e all'improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro una cuspide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli operatori del 118 che, dopo avere accertato sul posto le buone condizioni del conduttore radiofonico, lo hanno trasferito all'ospedale dell'Aquila. Al pronto soccorso cittadino i medici hanno sottoposto Red Ronnie a una serie di visite di controllo, che hanno riscontrato solo la frattura al setto nasale.

Il critico musicale ha lasciato l'ospedale dell'Aquila poche ore dopo l'incidente facendo poi rientro a casa grazie all'intervento di alcuni amici. Mentre gli agenti della sottosezione di polizia autostradale dell'Aquila-Ovest stanno portando avanti i rilievi sull'incidente, Red Ronnie ha voluto rassicurare i suoi estimatori attraverso i social network. In tanti, infatti, gli hanno inviato messaggi e fatto telefonate, come ha tenuto a precisare Ronnie, per accertarsi delle sue condizioni. Nonostante il brutto spavento, nelle storie del suo profilo Instagram il conduttore si è mostrato sorridente e sereno mentre faceva rientro a Roma.