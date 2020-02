Dal "paziente zero" al contagio: così il virus è arrivato in Lombardia

Nelle scorse ore il contagio del Coronavirus è arrivato in Lombardia: un 38enne italiano è risultato positivo al test ed è stato dunque immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. Ma ora è spuntata una novità: è stato rintracciato l'amico che potrebbe averlo contagiato. Al momento l'uomo si trova in isolamento all’ospedale Sacco di Milano, dove è stato sottoposto agli esami del caso.

Come riportato dal Corriere della Sera, il manager di una società di Fiorenzuola d'Adda potrebbe essere considerato il "paziente zero": è tornato dalla Cina (dove trascorre la maggior parte dell'anno) tra il 20 e il 21 gennaio. Pare sia stato sempre in buone condizioni di salute, ma il 10 febbraio ha avuto dei leggeri sintomi influenzali. Ma è passato troppo tempo e perciò non si ha ancora la certezza assoluta che sia stato lui il "paziente zero".

Controlli sulla moglie

Il 38enne originario di Castiglione d'Adda lavora all'Unilever di Casalpusterlengo e vive vicino Codogno: sarebbe stato contagiato alla fine di gennaio quando è stato a cena con alcuni colleghi che erano da poco rientrati dalla Cina. Giovedì scorso si è presentato all'ospedale di Codogno lamentando una " forte insufficienza respiratoria ". Da qui la decisione dei medici di far scattare i controlli specifici per accertarsi se avesse contratto il virus Covid-19. Sottoposti ai controlli all'ospedale Sacco di Milano sua moglie e altre 70 persone tra cui alcuni colleghi, i medici e gli infermieri dell'ospedale di Codogno che l'hanno soccorso. Non è assolutamente da escludere che nelle prossime ore i numeri aumenteranno: sono stati già contattati tutti i pazienti che erano presenti nelle stesse ore del 38enne. Gli esperti dell'Ats di Milano e dell'assessorato alla Sanità hanno già provveduto ad avviare le procedure per ricostruire quanto accaduto, coinvolgendo tutti coloro che hanno avuto dei contatti con l'uomo nel recente periodo.