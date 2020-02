Coronavirus, primo contagio in Lombardia: 38enne in terapia intensiva a Codogno

Il contagio arriva in Lombardia. Nelle scorse ore, infatti, un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. E, mentre erano ancora in corso le controanalisi a cura dell'Istituto superiore di sanità, il paziente è stato immediatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Codogno, paesino di 15mila abitanti in provincia di Lodi. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata.

Il 38enne originario di Castiglione d'Adda, che come riporta Repubblica lavora all'Unilever di Casalpusterlengo e vive vicino Codogno, sarebbe stato contagiato alla fine di gennaio quando, come riportato dal Corriere della Sera, ha visto a cena alcuni colleghi che erano appena rientrati dalla Cina. Tra questi, in modo particolare, il manager di una società di Fiorenzuola d'Adda e che potrebbe essere considerato il "paziente zero". All'ospedale di Codogno si è poi presentato giovedì scorso lamentando una "forte insufficienza respiratoria" , sintomo che ha indotto i medici a far scattare i controlli specifici per accertarsi se avesse contratto il virus Covid-19 o meno. I test sono poi risultati positivi. "Gli accessi al Pronto soccorso e le attività programmate - ha fatto sapere nella notte l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera - sono state subito interrotte a livello cautelativo" . In mattinata, poi, una équipe dell'ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento nazionale per le bioemergenze insieme all'istituto Spallanzani di Roma, è stata inviata nell'ospedale del Lodigiano per dare un ulteriore supporto.

Adesso i camici bianchi sono al lavoro per ricostruire la rete di contatti. Le autorità sanitarie stanno, infatti, cercando di ricostruire tutti gli spostamenti del 38enne e mappare le persone con cui è entrato in contatto dalla fine di gennaio a oggi. "Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie" , ha assicurato il titolare della Sanità lombarda. "Si sta indagando con familiari, colleghi e amici sugli spostamenti" , hanno confermato dall'ospedale che stanno avviando le procedure per mettere in quarantena una settantina di persone. La moglie incinta, subito ricoverata al Sacco di Milano, è risultata anche lei positiva al test ed è stata messa in isolamento. Nelle stesse condizioni anche un amico della coppia. Tra i possibili contagiati potrebbe esserci già anche un collega. L'obiettivo è capire sia come il 38enne abbia contratto il nuovo coronavirus sia se, in queste ultime tre settimane, lo ha trasmesso ad altre persone.