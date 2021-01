Pfizer, 100mila dosi in meno all'Italia: ecco cosa rischiamo adesso

Non bastavano i pasticci di Arcuri con il programma delle vaccinazioni in Italia. Ora ci si mette anche la Pfizer a rallentare la corsa alla somministrazione del vaccino. Se da una parte il paese si trova a fare i conti con l'inefficienza del commissario per l'emergenza Covid-19 - tra burocrazia e mancanza di programmazione - dall'altra ecco arrivare un nuovo problema. Il taglio del 30% della fornitura di vaccini stabilito dall'azienda farmaceutica statunitense arriva come un fulmine a ciel sereno e promette di avere pesanti conseguenze per il nostro paese e i cittadini italiani. La casa farmaceutica è tornata sui suoi passi, annunciando un "piano" che dovrebbe consentire di limitare a una sola settimana i ritardi nella consegna del vaccino contro il Covid-19, ma intanto la situazione rimane incerta.

L'annuncio inaspettato della Pfizer die dimezzamento delle dosi previste per i paesi europei è diventato un vero e proprio caso. Da lunedì saranno 100mila le dosi in meno e il deciso taglio potrebbe interessare anche le settimane seguenti. L'impatto di questa drastica riduzione di dosi comporterà non solo il rallentamento nella somministrazione dei, ma anche un brusco cambio di programmazione. E se già Arcuri era in difficoltà prima , quando le dosi c'erano, figuriamoci adesso con il rallentamento degli approvvigionamenti. Il caos è già iniziato. Le regioni non sanno come procedere e attendono disposizioni che da Roma tardano ad arrivare.

A partire dal 18 gennaio, infatti, sarebbero dovuti iniziare i primi richiami, cioè la somministrazione della seconda dose a coloro che hanno ricevuto il vaccino per primi il 27 dicembre scorso, in occasione del V-Day. Secondo le disposizioni mediche dettate dalla stessa Pfizer, infatti, la seconda dose del vaccino andrebbe eseguita a 21 giorni di distanza dalla prima iniezione e lunedì saranno tre settimane esatte. Per far questo sarebbero dovute arrivare 530-540 mila dosi di vaccino, circa 100mila dosi in più rispetto alle precedenti settimane. Con il taglio fatto da Pfizer invece arriveranno solo 430mila dosi a settimana che, se sulle prime potrebbero non creare disagi (i vaccinati di dicembre si aggiravano tra i 7mila e i 50mila al giorno), in breve tempo costringerà ad uno stop le vaccinazioni. A partire dalla settimana del 28 gennaio, infatti, saranno oltre mezzo milione gli italiani a dover ricevere il richiamo e si porrà il problema di come fare. Pfizer rientrerà nel piano originale o si sceglierà di dare priorità ai richiami o ai nuovi da vaccinare?

Stop alle vaccinazioni in Sicilia: mancano le dosi