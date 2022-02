"Polizia scheda i giovani", "Fanno il loro lavoro". La sinistra si schianta sulla movida violenta

Il giro di vite contro la movida molesta fa scoppiare la polemica a Bologna. E spacca la sinistra, che sul tema della sicurezza si sgretola sotto il peso delle contraddizioni interne. Anche nella città delle due torri. Dopo i ripetuti episodi di violenze e di risse notturne, spesso in pieno centro, da alcuni giorni le forze dell'ordine stanno identificando giovani e adolescenti tramite fotosegnalamento. Si tratta di azioni mirate, di interventi che la stessa questura bolognese rivendica come efficaci nel contenimento degli episodi più aggressivi. Le attività di polizia si sono ripetute anche nel recente fine settimana in diverse zone del capoluogo emiliano e ciò non è piaciuto alla sinistra locale, che è andata all'attacco.

In un post pubblicato sui social e rilanciato dall'edizione locale di Repubblica, alcuni esponenti della sinistra - che governa la città - hanno criticato le identificazioni eseguite dalle forze dell'ordine. Tra i firmatari dell'appello, anche la sardina Mattia Santori, eletto a Bologna con i dem. " Da alcuni giorni le forze dell'ordine identificano giovani e adolescenti tramite fotosegnalamento. La scena si è ripetuta nell'ultimo fine settimana in diversi luoghi della città: in tanti hanno testimoniato di essere stati avvicinati da polizia e carabinieri e di essere stati fotografati con in mano il documento di identità, sotto minaccia di essere scortati in questura ", hanno denunciato gli attivisti, chiedendo uno stop " alle schedature indiscriminate dei giovani ". A sottoscrivere il post, oltre al già citato Santori, i consiglieri comunali di Coalizione Civica, Simona Larghetti e Detjon Begaj, la consigliera dem Mery De Martino, segretaria del circolo Pd del Pratello, e due consiglieri della lista Lepore, Siid Negash e Giacomo Tarsitano.

I suddetti consiglieri hanno inoltre tuonato: " Non possiamo che essere preoccupati di fronte a questa strategia che rischia di criminalizzare indiscriminatamente una intera fascia di età, convinti che la linea portata avanti fino a qua, di non rincorrere solamente l'emergenza ma di immaginare risposte strutturali, sia la linea sulla quale insistere ". Il loro appello ha chiaramente spaccato la sinistra locale, che sostiene il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. In tempi non sospetti, infatti, proprio quest'ultimo aveva avallato le attività di contenimento della movida molesta promosse dalle forze dell'ordine a seguito di alcuni episodi violenti in città.

Decisamente più compatta, invece, la posizione del centrodestra, interventuto a gamba tesa nella vicenda in replica alle lamentele espresse in quel post. " Totale solidarietà alle forze dell'ordine di Bologna. In piazza intervengono e schedano solo quando si agitano le acque. Se una rissa sta cominciando o è già cominciata, intervengono e chiedono il documento. L'ho visto in prima persona ", ha dichiarato Matteo Di Benedetto, consigliere comunale della Lega e responsabile del dipartimento sicurezza. Sottolineando la regolarità delle procedure eseguite dagli agenti di polizia, l'esponente del Carroccio ha inoltre aggiunto: "Le forze dell'ordine stanno facendo un lavoro intenso, con uno sforzo davvero notevole, per tutti noi. Andrebbero aiutate e sostenute, non accusate ".