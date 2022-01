La previsione sul Covid: "Cosa accadrà a fine gennaio..."

Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano, a margine di un convegno Anpas, ha spiegato all’Ansa: “Vedremo un picco che io temo si sposterà come minimo verso la fine del mese di gennaio". Ha spiegato subito dopo che “nella previsione prefestiva immaginavamo e purtroppo abbiamo centrato l'obiettivo dei 100mila, ma a questo punto potremmo raggiungere anche nel picco complessivo 200mila casi. La fortuna è che la gran quota di vaccinati che se non riescono a evitare il Covid comunque la subiscono - e lo stiamo vedendo come dimostrazione di efficacia - in modo del tutto irrisorio, praticamente asintomatico".

Pregliasco: "Si devono vaccinare i bambini"

Pregliasco pensa poi che la vaccinazione anti-Covid diventerà presumibilmente un appuntamento annuale, al pari di quello antinfluenzale. Per quanto riguarda la riapertura della scuola dopo la pausa natalizia, il virologo crede che ormai la decisione sia quella di ripartire lunedì 10 gennaio, anche se spera vengano trovate modalità di monitoraggio pensando ad aspetti di flessibilità di eventuali chiusure. Secondo Pregliasco è però “un dispiacere vedere che non ci sia una grossa voglia di far vaccinare i propri bimbi più piccoli perché è dimostrata l’efficacia, è dimostrata la sicurezza ma soprattutto è tristemente dimostrato un effetto negativo diretto della patologia Covid anche nei piccoli e nei giovani” . Considerando anche il fatto che le varianti Omicron e Delta colpiscono anche i più piccoli, cosa che non accadeva in precedenza.

Cosa ci aspetta in futuro