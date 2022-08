L'influenza australiana spaventa Genova: ecco di cosa si tratta

In uno scenario caratterizzato dal vaiolo delle scimmie e dalla febbre "West Nile" (oltre al persistere del Covid19) in Italia è arrivata anche l'"influenza australiana". Il primo caso sul territorio nazionale è stato infatti individuato nelle scorse ore all'ospedale San Martino di Genova, con la sequenza del virus influenzale H3N2 che è già stata isolata nel laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi. Il paziente è un ragazzo genovese di ritorno da un periodo di vacanza, arrivato al pronto soccorso del nosocomio ligure con febbre alta, mal di gola, tosse grassa, dolori ossei e malessere generale.

Il tampone del giovane (risultato in regola con le tre dosi del vaccino anti-Covid) è risultato negativo al Covid. Ricoverato a causa delle sue condizioni, è stato sottoposto ad ulteriori approfondimenti, tra i quali un’analisi molecolare per la ricerca dei principali patogeni respiratori. E proprio questo approfondimento ha permesso di rilevare la presenza del ceppo H3N2, particolarmente diffuso in Australia e in tutto l’emisfero Sud (dove adesso è inverno). La sequenza genica è stata successivamente inserita nell’apposito sito internazionale dove sono depositate tutte le sequenze identificate a livello mondiale, come "Virus A/Genoa/2022".

Ma cos'è l'influenza australiana? Secondo gli esperti (stando anche a quanto riportato nelle scorse settimane anche dai media australiani) sarebbe un'infezione virale sviluppatasi anche grazie al calo di difese immunitarie legato a lunghi periodi di isolamento. Un'influenza che avrebbe quindi ritrovato verve a seguito del lockdown, che nel Paese dell'Oceania è stato più lungo rispetto a quello osservato in Italia nel 2020 e si è prolungato per più periodi non consecutivi. Anche i sintomi sarebbero molto simili a quelli del Coronavirus (spossatezza, naso gocciolante, dolori a testa e corpo, gola irritata, difficoltà respiratorie) e durerebbero per settimane, invece di sparire dopo pochi giorni come avviene per un banale raffreddore. Diversamente da chi contrae il Covid-19 (o almeno, sino alle prime varianti) chi viene contagiato dall'"australiana" non perde nè il gusto nè l'olfatto.