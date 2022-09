"Processo alla Meloni senza difesa". Crosetto e quel messaggio da sinistra

" Un processo senza difesa " a Giorgia Meloni, celebrato in diretta tv. Più che un dibattito sulla politica, quello proposto ieri sera su La7 sembrava un tiro al bersaglio. Chiaramente, con il centrodestra nel mirino. Tale impressione, peraltro, è stata formulata da " una giornalista autorevole di sinistra ", che non ha sottaciuto il proprio fastidio per il programma tv e lo ha condiviso in tempo reale con Guido Crosetto. A riportare il giudizio indignato della suddetta cronista (della quale non è stata svelata l'identità) è stato infatti lo stesso imprenditore, raggiunto da un messaggino di fuoco proprio mentre andava in onda diMartedì.

Nel programma di Giovanni Floris, infatti, si stava parlando della leader di Fratelli d'Italia e, pur in assenza della diretta interessata, i toni utilizzati erano in prevalenza quelli della critica monocorde. " Non sto seguendo diMartedi e La7 ma mi arriva questo messaggio, da una giornalista autorevole di sinistra ", ha premesso Crosetto su Twitter proprio durante la trasmissione. Poi il fondatore di Fratelli d'Italia ha pubblicato lo screenshot delle notifiche di WhatsApp che gli erano da poco arrivate. " Ciao, non so se stai vedendo diMartedì, stanno facendo un processo ignobile a Giorgia Meloni. Non ho mai visto una manipolazione più schifosa e scandalosa ", si leggeva nel messaggio in questione.

Non sto seguendo @diMartedi e @La7tv ma mi arriva questo messaggio, da una giornalista autorevole, di sinistra: pic.twitter.com/r9F2xSyJfP — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 6, 2022

Il testo della cronista dall'identità misteriosa proseguiva così: " Hanno tagliato col bisturi sonori di Giorgia dal 2014 ad oggi e un branco di virologi, attori, scrittori più Bersani e la Ronzulli li commentavano, un processo senza difesa ". Su La7, infatti, il conduttore Floris aveva appena lanciato un video-collage contentente una serie di affermazioni pronunciate in vari momenti dalla leader di Fratelli d'Italia. " Il presente ve lo descriviamo attraverso quei momenti in cui, come diceva Bersani, a Giorgia Meloni sfugge la frizione ", aveva chiosato il giornalista presentando il pot-pourri di immagini.