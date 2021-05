La "profezia" del professore: "L'Europa sarà presto africana"

Il docente emerito di Linguistica dell'Università Roma Tre Raffaele Simone non ha dubbi: “La sterzata a destra del Paese deriva soprattutto dalla paura dell'immigrazione” . L’autore di numerosi saggi sulla modernità, la sua cultura e i suoi problemi, in un’intervista al quotidiano Italia Oggi, fa il punto sui flussi migratori in tempo di pandemia da Covid-19. “In tempi veloci – spiega - l'Europa diventerà islamica e si africanizzerà. Faremo la stessa fine dell'Impero romano distrutto dalle invasioni barbariche. È il risultato del politicamente corretto, dell'accoglienza senza limiti” . Simone è preoccupato, poiché il processo di immigrazione illegale continua senza sosta e con l’arrivo dell’estate la situazione diventerà anche peggiore.

L’Europa, secondo il docente, è accogliente, a differenza di altri continenti, e in più la situazione nel terzo mondo, soprattutto dopo la sciagura del Coronavirus, si è fatta ancora più difficile. È chiaro che tra morire in Africa e vivere di stenti in Europa si sceglie la seconda soluzione. Simone analizza la politica sui flussi migratori in Italia, dove ci sono le destre che tentano in tutti i modi di frenare l’immigrazione e coloro, definiti il “club radicale” dal professore di Roma Tre, per i quali l'altro, chiunque sia, deve essere ospitato a qualunque costo. “Questa posizione ottusa – dice Simone – non è solo propria dei partiti di centrosinistra, nei quali l'inclusivismo dei cattolici si unisce a quello delle sinistre, ma anche di diversi maîtres-à-penser, uomini e donne, che arrivano a sostenere la folle tesi che gli Stati non hanno diritto di decidere chi può varcare i loro confini e chi no” .

Il docente si posiziona al centro tra queste due filosofie di pensiero, definendosi “spirito laico” e indipendente, che cerca i criteri per distinguere tra chi è compatibile con il paradigma democratico europeo e chi no. Per Simone la situazione più delicata in Europa è quella della Francia. “In altri Paesi (Regno Unito, Belgio, Svezia) – commenta – ci sono segni di adattamento, non da parte degli immigrati, ma dei governi. Si accetta silenziosamente che tribunali islamici informali si occupino di certe tematiche e che si creino scuole islamiche distinte da quelle nazionali” . Il docente ritiene che sarebbe utile “studiare meglio i flussi prima che arrivino o appena arrivati, per prevedere quale delle due figure i nuovi arrivati assumeranno. Poteva essere la buona occasione per dar da fare a eserciti di sociologi e di antropologi, invece che di navigator” .