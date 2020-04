“Pronto, Guardia medica? Sono Papa Francesco”

Non deve essere stato facile alzare la cornetta e trovarsi dall’altra parte Papa Francesco. Ma il Santo Padre ci ha abituato anche a questo. Lo abbiamo visto camminare di giorno per la città deserta o ascoltarlo intervenire durante una trasmissione televisiva. Sabato scorso, 11 aprile, ha voluto telefonare alla Guardia medica di Villa d’Alme, in provincia di Bergamo, per esternare la sua vicinanza e accostare alla preghiera. E quale modo migliore per far sentire la sua presenza se non quello di telefonare direttamente?

Il Papa telefona alla Guardia medica

Come riportato da L'eco di Bergamo, la chiamata è arrivata verso le 22.50 del Sabato Santo. “Pronto, parlo con la guardia medica di Villa d’Almè? Chiamo dalla Città del Vaticano, vorrei ringraziare tutti voi e suor Bipendu per ciò che state facendo” avrebbe detto. A rispondere è stata suor Angel Bipendu, medico e religiosa delle Poverelle. A quell’ora tarda avrà subito pensato a una richiesta d’aiuto, un’altra, come troppo spesso accade da settimane in piena emergenza coronavirus. E invece, con sua grande sorpresa, nessuna domanda di soccorso. Poco dopo, la conferma che si trattava proprio di Bergoglio che toglie subito ogni suo dubbio: “Sono io, vorrei complimentarmi con lei per ciò che fa, anche per la sua testimonianza di fede… Vediamo se possiamo organizzare un collegamento con i mezzi di comunicazione che abbiamo o vederci appena passerà la pandemia”.

Certo una telefonata inaspettata quella che è giunta alla suora 47enne, scampata all’epidemia di Ebola del 2018 in Congo, suo Paese d’origine. Mai si sarebbe aspettata, una volta lasciata la sua patria, di essere catapultata in una realtà simile: un’altra emergenza, questa volta in Italia, a Bergamo. Ma suor Angel Bipendu è un medico ed è pronto ad affrontare drammi di questo tipo, supportata dalla scienza e dalla fede. Si era laureata in Medicina nel 2015 all’Università di Palermo. Due anni fa aveva partecipato e vinto il bando di Ats Bergamo per prestare servizio come medico di guardia nel presidio di Villa d’Almè.

Da metà marzo era entrata a far parte di quei medici che coraggiosamente visitano i malati di Covid-19, o presunti tali, a domicilio. Dona ai contagiati sia un supporto medico che psicologico. Molti di loro sono anziani, soli, e hanno bisogno di sapere di non essere stati abbandonati. La telefonata di Papa Francesco la aiuterà ancora di più a continuare la sua missione, fatta di fede e scienza.