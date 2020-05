Il "faccia a faccia" con il virus "Così abbiamo isolato Covid"

" Oggi la verità è un ordine " scrive Albert Camus ne "La Peste". Oggi la verità è che " è impossibile tornare alla vita di prima " come spiega al Giornale.it l'epidemiologo Pierluigi Lopalco. Possono sembrare un ordine queste parole così forti, ma altro non sono che la verità. Lopalco si dice " sconvolto " dopo aver visto le immagini della movida notturna di Padova. " Io spero che sia stata una reazione acuta all'apertura del lockdown e che la gente riesca a capire che non deve più fare queste cose. - spiega - Se si riprende con quell'andazzo, la ripartenza dell'epidemia è dietro l'angolo. ".

Il responsabile della task force epidemiologica della Regione Puglia ce lo dice al termine di un'importante giornata per il mondo scientifico. " Un piccolo tassello che si aggiunge al panorama scientifico internazionale " come lo definisce a ilGiornale.it Antonio Fasanella, direttore generale dell’istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata. Ieri, infatti, nei laboratori pugliesi, è stato sequenziato il genoma di due virus "Sars Cov 2". In parole semplici, sono stati presi i virus di due pazienti pugliesi positivi al Covid-19 e sono stati analizzati. La suddivizione del virus in sequenze permette di comprendere meglio le sue mutazioni nel tempo. " È dal sequenziamento che nei prossimi giorni si può scoprire da dove viene il ceppo che è stato diffuso in Puglia e nei prossimi giorni faremo lo stesso lavoro in Basilicata " ha dichiarato, ancora, Fasanella. Il cosiddetto 'sequenziamento' " ricostruisce l'intero genoma del virus " come ci spiega il ricercatore Angelo Parisi che fa parte dell'equipe di quattordici medici dell'istituto zooprofilattico sperimentale pugliese e lucano. I dati dei virus analizzati vengono poi depositati in una rete di informazioni messe a disposizione di tutti gli scienziati che in questo momento stanno lavorando allo studio del Coronavirus.

" È la prima volta che un laboratorio del Sud Italia è riuscita a isolare il virus. Questo tipo di lavoro avviene in laboratori dove c'è un livello di sicurezza molto alto, parliamo del terzo livello di biosicurezza. Questo è un virus che non cresce facilmente, è difficile isolarlo, farlo crescere e quindi mantenerlo nelle colture. " dice Lopalco. La scoperta del gruppo di studio pugliese è importante perché si hanno due nuovi ceppi " rappresentativi di quello che è circolato in Puglia ". Una volta che il virus è stato sequenziato e il genoma viene riportato, come detto, nelle banche dati internazionali si " contribuisce a quello sforzo generale di ricostruire il percorso del virus. Si analizzano le mutazioni che ha seguito (il virus) quando ha infettato i pazienti e possiamo sapere che viaggio ha fatto " ci dice meglio Lopalco.

Questo è il primo passo dell'istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata verso un percorso più lungo, " ora - dichiara, ancora, Lopalco - il laboratorio porterà avanti altre ricerche di diverso tipo, come la sperimentazione in vitro di un farmaco, la valutazione dell'efficacia di anticorpi monoclonali e quindi la scoperta di nuove terapie ".

I virus sequenziati sono di due pazienti pugliesi, come dicevamo, una di Lecce e uno di Foggia che sicuramente non appartengono alla stessa catena di contagio perché vivono a trecento chilometri di distanza e non possono essere venuti a contatto nel periodo di quarantena. In questo modo è stato possibile isolare due distinti ceppi virali e la conoscenza del genoma è fondamentale per accelerare in modo significativo la ricerca e lo sviluppo di medicine e/o vaccini.