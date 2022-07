Punta da una zanzara, muore a 21 anni dopo 5 giorni

Sognava di fare il pilota di aerei ma è morta per un'infezione causata da una puntura di zanzara. A un anno dal decesso di Oriana Pepper, 21enne inglese di Bury St Edmunds (Suffolk), il medico legale ha dettagliato le circostanze del decesso: un'embolia cerebrale dovuta alla " trafittura dell'insetto sulla fronte ". La notizia è stata confermata dal tabloid inglese Metro.uk mercoledì mattina.

Cosa è successo

I fatti risalgono al 7 luglio di un anno fa. Oriana si trovava ad Anversa, in Belgio, per partecipare alle selezioni da pilota di una nota compagnia di volo. Purtroppo però, il suo sogno si è infranto ancor prima di realizzarsi per via della puntura di una zanzara. La 21enne, punta dall'insetto vicino all'occhio destro, è stata costretta a una corsa forsennata al Pronto Soccorso riportando un gonfiore anomalo sulla fronte. Come da prassi, i medici le hanno prescritto una terapia di antibiotici: non ha funzionato. Appena due giorni dopo, la ragazza ha perso i sensi finendo nuovamente in ospedale. Stavolta le sue condizioni sarebbero state " gravissime " motivo per cui, nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Oriana è morta il 21 luglio del 2021.

L'autopsia