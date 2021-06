Punte fino a 45°: dove colpisce l'ondata del Sahara

Il fine settimana caldo e afoso appena trascorso non è nulla in confronto a quanto avverrà a breve: è in arrivo un'ondata di caldo eccezionale direttamente dal deserto del Sahata con valori che potranno raggiungere i 45°C, un vero record per il mese di giugno.

Un anticiclone da caldo record

Dopo un avvio in sordina, il protagonista torna ad essere l'anticiclone africano che dal cuore del Nord Africa si estende fino al Mediterraneo e quindi l'Italia: dopo un primo assaggio durante il fine settimana ed i primi 40 gradi registrati sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, ecco che nei prossimi giorni i termometri sono destinati a salire arrivando a valori potenzialmente storici per il mese di giugno ed un'ondata di caldo ancora più forte di quella dell'indimenticabile estate 2003. Come dicono gli esperti, si parla di temperature che potranno salire ben oltre i 40°C su molte regioni d'Italia fino a toccare picchi eccezionali addirittura di 44/45°C.

Dove farà più caldo

Cominciamo con il dire che oggi è l'ultimo giorno di caldo ancora "normale", o comunque moderato: la fase più acuta della seconda ondata di caldo africano si avrà tra domani e giovedì 24 giugno: sarà la Sicilia a far parlare di sè con termometri che potranno toccare addirittura picchi di 45°C a Siracusa ma con punte di 40-42°C anche sul catanese e sulle zone interne dell'Isola, specialmente quelle centro-orientali. La seconda regione a patire gli effetti dell'anticiclone sarà la Puglia, con la provincia di Foggia a toccare valori record fin verso 43-44 gradi. Punte over 40 anche in Calabria, con la città di Catanzaro che dovrebbe raggiungere i 41°C per due giorni di seguito. Ma le altre regioni centro-meridionali non si illudano, perché punte fino a 39/40°C saranno registrate anche sulle Marche e almeno 36/38°C nelle zone interne della Toscana, in Umbria e su alcuni tratti dell'Emilia. Solo qualche grado in meno, ma livelli davvero molto importanti, anche a Napoli, Roma, e sul resto del Centro-Nord, con la colonnina di mercurio attestata intorno ai 34/35°C.

Quanto dura l'ondata anomala?

I modelli matematici prevedono che questo caldo record possa durare almeno 48-72 ore, quindi fino a giovedì e con una lieve flessione soltanto da venerdì e nel fine settimana, anche se si tratterà di un ridimensionamento ma non di un ritorno ad un clima e temperature "normali". Secondo gli ultimi aggiornamenti, un peggioramento potrebbe avvenire al Nord e su alcune aree del Centro nel corso di domenica 27 con qualche acquazzone e temporale pomeridiano seguiti da una leggera flessione delle temperature massime. Nulla da fare per il Sud e la Sicilia, chiuse nella "bolla" africana per alcuni giorni con le temperature medie ben al di sopra della media della seconda parte di giugno. Condizionatori al massimo ed attenzione a cosa fare all'aperto durante le ore centrali della giornata: ci sarà da soffrire.