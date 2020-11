Quei vigili troppo focosi e lo scoiattolo ubriaco: le (Stra)notizie della settimana

A Roma due vigili hanno fatto sesso all’interno dell’auto di servizio dimenticandosi però la radio accesa. In Florida, invece, un uomo ha salvato il proprio cagnolino delle fauci di un coccodrillo, affrontandolo a mani nude e con il sigaro in bocca. Sempre negli Usa qualcuno ha filmato uno scoiattolo alle prese con una brutta sbronza. In Russia, invece, c’è chi ha pensato bene di bere il gel igienizzante, perdendo la vita. Ecco un nuovo appuntamento con la rubrica (Stra)notizie.

Sesso nell’auto di servizio

Presi da un’improvvisa passione, due vigili hanno fatto sesso all’interno dell’auto di servizio. È successo a Roma e si è scatenata una bufera. I due amanti sono stati beccati per una tanto banale quanto grave dimenticanza: hanno lasciato la radio accesa...

Il comandante della polizia municipale di Roma dovrà ora decidere come punire i suoi agenti: i vigili protagonista della vicenda, oltre alla sospensione, rischiano di perdere il posto di lavoro...

A mani nude contro l'alligatore

Dopo il coccodrillo gigante avvistato su un campo da golf in Florida, ecco un altro alligatore rendersi protagonista di una storia davvero particolare. Sempre in Florida, un uomo ha lottato a mani nude – e con il sigaro in bocca! – contro un piccolo coccodrillo, che teneva tra i denti il cagnolino del signore. L’uomo si è buttato in acqua, ha afferrato il rettile e gli ha aperto le fauci a forza, riuscendo a salvare il proprio fido compagno di vita. E anche il sigaro!

Solidarietà animale

Chi lo dice che cani e gatti non possono andare d’accordo? A New York, per esempio, un cane ha condiviso un pezzo di pane con un gatto randagio. La scena è stata immortalata da un passante: il cane (di nome Pudim) ha lasciato l’ultimo boccone di pagnotta al felino. Il micio si è avvicinato, ha preso il tozzo di pane ed è andato via, risalendo le scale dalle quali era sceso, forse proprio in cerca di cibo: non solo ha trovato da mangiare, ha trovato anche un amico.

Mai bere il gel disinfettante

La stupidità umana spesso sorprende per dove possa portare le persone. In Russia sette persone sono morte per aver bevuto una soluzione idroalcolica igienizzante, essendosi ritrovate a corto di alcolici durante una festa. Il bilancio delle vittime potrebbe anche salire, visto che due persone sono in coma.

Lo scoiattolo ubriaco

Ubriacarsi mangiando pere fermentate e ciondolare in vistosa difficoltà. È stata la disavventura di un povero scoiattolo (sì, avete letto bene) del Minnesota. Il piccolo roditore si è fatto ingolosire da un piatto di frutta trovato all’esterno di un’abitazione: non poteva certo sapere che si trattava di pere imbevute d’alcol. L’incredibile scena è stata immortalata alla padrona di casa e delle pere, riuscita a filmare i momenti di difficoltà dello scoiattolo.

Involtino primavera con sorpresa

Voglioso di mangiare cinese, un romagnolo ha comprato al supermercato una confezione surgelata di involtini primavera, made in Spagna. Una volta cucinati per bene, l’amara o meglio orrenda sorpresa: all’interno di un involtino ha trovato un pezzo di dito umano. In corso le indagini della Procura di Ravenna per risalire al proprietario del dito (e per far tornare l’appetito allo sfortunatissimo consumatore...).