"Questo signore lo riconoscete?". Giarrusso-Calenda, siparietto a sorpresa in tv

Dino Giarrusso e Carlo Calenda assieme, nello stesso posto. Tra l'ex parlamentare pentastellato e il leader di Azione, però, nessuna riappacificazione politica in vista né tantomento alcun accordo in fieri. Stamani, casualmente, i due si sono ritrovati l'uno accanto all'altro in aeroporto e Giarrusso - di soppiatto - ha immortalato la curiosa scena durante un collegamento in diretta con La7. Il siparietto è andato così in onda a L'Aria che Tira, accompagnato dalle reazioni divertite del conduttore e dei suoi ospiti in studio.

Il fuori programma è scattato mentre nel talk show della rete terzopolista si stava parlando del nuovo movimento creato da Giarrusso, il quale solo nei prossimi giorni svelerà il nome del nascente gruppo. " Lo posso dire solo a questo signore a fianco a me… Non so se lo riconoscete… ", ha chiosato l'ex grillino, inquadrando con lo smartphone Calenda, seduto a pochi metri da lui e impegnato a sorseggiare una bevanda. Spiazzato il conduttore Francesco Magnani: " Ovviamente lui fa finta di niente. Questa è una cosa strepitosa ", ha commentato il giornalista, esaltato da quella gag.

" Un po' di show bisogna farlo in tv... ", ha scherzato a quel punto lo stesso Giarrusso, che in passato aveva lavorato per il piccolo schermo come inviato de Le Iene di Italia1. La discussione, poi, si è fatta per un attimo più seria e l'eurodeputato siciliano ha colto l'occasione per bacchettare il Movimento Cinque Stelle, da lui abbandonato. " È una forza politica che non incide ", ha attaccato, rimproverando l'atteggiamento dei pentastellati rispetto alla loro presenza nel governo: " Sono fatti loro ma sembra un po' una pantomima ".

