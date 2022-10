"Si chiama Adolfo...". Bottura contro Urso, ma viene messo a tacere

Non tutte le ironie hanno la medesima efficacia. Anzi, a volte certe battute scadenti diventano un boomerang per chi le pronuncia e si rivelano per quello che sono: castronerie. È esattamente quel che è accaduto ieri sera su La7 al giornalista Luca Bottura, uno che nella propria presentazione su Twitter si definisce " battutista spocchiosetto ". Una sorta di profezia autoavverante, se si pensa all'uscita (nelle intenzioni umoristica, nella realtà no) di cui il conduttore radiofonico si è reso protagonista.

La "battuta" su Adolfo Urso

In studio a In Onda si parlava di Giorgia Meloni, con riferimento ad alcune affermazioni rilasciate poche ore prime dal senatore Fdi Adolfo Urso. " A settembre sono andato a Washington e Giorgia Meloni agli occhi degli americani ma anche internazionali appare per quella che è ovvero una persona affidabile ", aveva detto il presidente Copasir intervenendo a Mezz'ora in più, su Rai3. Parole che Bottura, prendendo la parola su La7, ha commentato così: " A me Urso sta simpatico, è andato negli Stati Uniti a rassicurare sul fatto che la Meloni ha rotto i ponti con il fascismo uno che si chiama Adolfo. È un topos comico straordinario ".

L'imbarazzo in studio

Quella del " battutista spocchiosetto " doveva essere chiaramente un'ironia, ma anche nello studio di La7 è calato d'improvviso un certo imbarazzo. Al punto che Concita De Gregorio si è sentitita in dovere si precisare: " Allora Luca, io apprezzo la tua vena satirica e ironica. Ma lasciami dire che il nome che uno porta non lo sceglie. Io mi chiamo Concita potete immaginare da piccola... però i nomi non li scegliamo ". Subito il conduttore radiofonico aveva così precisato: " Era una battuta, ci mancherebbe... ". Ormai però la figuraccia era stata rimediata.