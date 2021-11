"Reggiseno da uomo", "La prossima volta...". Scontro Pillon-Maneskin

L'abbigliamento dei Maneskin continua ad attirare l'attenzione mediatica. Non solo I cugini di campagna hanno lamentato una certa somiglianza con il loro look del passato, ma con il trascorrere dei giorni si eleva sempre più il coro di chi critica il modo di vestire del gruppo rock. L'ultimo in ordine di tempo a utilizzare dure parole verso la band è stato Simone Pillon, che sui propri profili social non ha nascosto la contrarietà rispetto ai capi indossati dai Maneskin nel corso delle loro esibizioni nei concerti e nelle televisioni.

L'attacco di Pillon

Pochi giorni fa i Maneskin hanno incassato la vittoria agli Mtv Europe Music Awards, diventando così il primo gruppo italiano a ricevere e vincere in una categoria internazionale nella storia di questo premio. Proprio questa è stata l'occasione che ha acceso la miccia. Il senatore della Lega su Facebook ha criticato la performance in culottes e giarrettiere, dicendosi preoccupato per il futuro che abbiamo davanti: " I Maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo ".

Non solo. La band aveva puntato il dito contro l'Italia: " Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro Paese. Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro, e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante ". Una sottolineatura senza alcun contestualizzazione, senza un riferimento ben preciso. Ma per Pillon era chiaro il riferimento al ddl Zan: " Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del ddl Zan ".

La risposta di Damiano

La replica non è tardata ad arrivare. Innanzitutto Damiano David, il cantante del gruppo, con un post su Instagram ha tenuto a ringraziare tutti per aver reso possibile questo storico momento. Poi con un ironico p.s. ha aggiunto: " Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon ". Il tutto accompagnato con un cuore finale.

Ma non è finita qui: Damiano in un secondo post successivo ha pubblicato meme autoironici con abbigliamenti che sicuramente non godranno del gradimento di Pillon: un uomo che attraversa la strada con stivali alle cosce, ma pure due personaggi del mondo dei cartoni animati (come Patrick Stella di Spongebob) in calza a rete e giarrettiere.

I Maneskin si sono resi protagonisti di un vero e proprio trionfo anche all'Allergiant Stadium di Las Vegas per l'apertura del tour dei Rolling Stone: tra un Sanremo vinto, il pubblico in delirio e i ringraziamenti di Mick Jagger, di certo il gruppo rock si gode il suo momento nonostante le polemiche del caso.