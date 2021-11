"Ci copiano". I Cugini di campagna sbottano contro i Maneskin

"Ma mi faccia il piacere!", recitava Totò nella celebre pellicola Totò a colori. E mai frase (cult) fu più azzeccata per sintetizzare la surreale polemica divampata nelle scorse ore e alimentata da I Cugini di campagna contro i Maneskin. Il popolare gruppo musicale degli anni '70 si è risentito per il look scelto dalla band romana per aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, rivendicandone la "paternità" e sul web è scoppiato l'assurdo caso generazionale.

" I Maneskin si sono esibiti negli USA, imitando, nel vestire, I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti ", hanno tuonato i quattro artisti sulla loro pagina Instagram con tanto di punti esclamativi e maiuscole a rafforzare la dichiarazione. In sostanza il quartetto ha accusato Damiano, Victoria, Thomas e Ethan di avere scopiazzato il loro look, che richiamava la bandiera americana. Abbigliamento che I cugini di campagna avevano già sfoggiato negli anni '70. Per avvalorare la tesi del plagio modaiolo, i Cugini hanno pubblicato sul loro profilo Instagram un'immagine del passato in cui Nick, storico frontman del gruppo, sfoggia camicia e pantaloni a stelle e strisce, al fianco di Damiano, vestito con una mise realizzata sui colori e le forme della bandiera americana.

Apriti cielo. Sotto al post sono piovuti commenti di ogni genere per la maggior parte sarcastici e ironici: " La prendiamo come una battuta vero?", "Vi siete scordati di prendere le pillole per la pressione?", "No il dissing tra i Cugini e i Maneskin non lo reggo ". Qualcuno l'ha presa come una provocazione, altri come una battuta (per ricercare un po' di popolarità), mentre altri ancora non sono riusciti a trattenersi: " Voi allora avete copiato la bandiera americana", "Certo perché siete i depositari di quel look ". Già questo basterebbe per riempire mezza puntata di uno show comico da prima serata, ma i Cugini di campagna hanno voluto rincarare la dose, pubblicando un secondo post provocatorio, questa volta su Facebook.