Scuola, spunta l'ipotesi di riaprire il 7 gennaio

La riapertura delle scuole sembra ormai definitivamente slittata a gennaio. Dopo la riunione di ieri sera sembra essere definitivamente tramontata l'ipotesi di una riapertura in extremis a dicembre prima delle vacanze di Natale. Il governo sembra orientato a far slittare di un altro mese il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori e delle ultime due classi delle scuole medie. Ancora non c'è stata una decisione definitiva ma l'ipotesi della riapertura dopo le vacanze assume contorni sempre più probabili, così come l'intenzione di non chiuderle più fino alla fine dell'anno. Decisioni definitive dovranno essere prese in queste ore, tanto che a Palazzo Chigi si sta riunendo nuovamente il vertice tra il governo e i capidelegazione per sciogliere anche il nodo della scuola.

Sembra essere definitivamente tramontata anche l'ipotesi del ministro De Micheli di riaprire le scuole a dicembre, con la possibilità di tenerle aperte anche il sabato e la domenica per diluire l'afflusso degli studenti. La proposta aveva destato molte polemiche sia dalle forze politiche che dagli operatori della scuola. Il ministro dei trasporti, appurato che non sarà possibile tornare al riempimento all'80% prima dell'estate ma sarà necessario mantenere il 50% di capienza, ha affermato che attualmente la soluzione migliore sarebbe " lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite da scuola. Tra le 7 e le 9 di ogni mattina la metropolitana e gli autobus sono pieni, per poi viaggiare semivuoti dopo le 9,15. Dobbiamo spalmare l'entrata e l'uscita degli studenti sulle prime dodici ore della giornata, dalle 8 alle 20 ". Una soluzione che sembra difficile da realizzare a causa della carenza di personale nelle scuole. Ancora pià complicata sembra essere l'attuazione del resto della sua proposta: " Siamo in emergenza e credo sia necessario fare lezioni in presenza anche il sabato e la domenica. Sono decisioni che vanno condivise con tutto il governo, ma, dicevamo, siamo in emergenza e bisogna far cadere ogni tabù. Ce lo chiedono diverse Regioni. Anche gli orari delle attività produttive dovranno essere cambiati, cadenzati ".

Da ottobre a oggi, però, la situazione del Paese per quanto riguarda l'organizzazione delle scuole non sembra essere cambiata e le problematiche che hanno portato alla chiusura persistono. Per questo motivo appare sempre più distante la possibilità di una riapertura imminente, entro le festività natalizie. L'auspicio è che le scuole riescano a ripartire a gennaio ma che, nel frattempo, venga trovata una soluzione praticabile per evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici. Solo così le scuole potranno ripartire in sicurezza il prossimo 7 gennaio.