Risale il tasso di positività: ecco chi sono i nuovi contagiati

I numeri sono sempre molto bassi ma meritano attenzione ed approfondimento a tutto campo: nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati 808, appena 26 in più rispetto a domenica scorsa ma il tasso di positività risale dallo 0,4% allo 0,57%, una percentuale ben lontana da qualsiasi timore ma è importante capire soprattutto chi sono i nuovi contagiati e perché.

Chi sono i nuovi positivi

Nell'ultimo mese, tra i nuovi positivi al Covid-19, uno su cinque ha meno di 18 anni e la percentuale si attesta al 21%, la fascia più alta di tutte. I motivi sono essenzialmente due: allentamento delle restrizioni e scarse vaccinazioni in quella fascia d'età (sotto i 12 anni non è ancora possibile). La colpa è della variante Delta, più trasmissibile e contagiosa del 60% rispetto a quella Alfa ma anche degli spostamenti dei giovani nelle località di vacanza e nei luoghi di ritrovo, tant'é che in Spagna è stata ribattezzata " variante Fiesta " dal quotidiano El Pais. Per fortuna, però, nella fascia più a rischio degli Over 70 risulta positivo soltanto il 7,6% grazie all'effetto del completamento del ciclo vaccinale. In qualche modo sembra un remake della scorsa estate quando a luglio 2020 la media dei positivi era intorno ai 36-37 anni, quest'anno invece riguarda fasce d'età ancora inferiori.

"Sbagliato lasciarsi andare adesso"

" Questo aumento dei casi tra i più giovani è, se vogliamo, una storia già vista. Ma è importante fare attenzione proprio in questi mesi estivi, per evitare un eccesso di casi in autunno. Sarebbe sbagliato lasciarsi andare proprio ora, visto che siamo sempre più vicini a un solido miglioramento della situazione. Per questo, è importante continuare a usare le mascherine nei luoghi affollati all’aperto e in quelli pubblici al chiuso ", afferma il professor Massimo Andreoni, Direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali e primario al Policlinico Tor Vergata di Roma, al Messaggero. L'esperto sottolinea come, anche se si è vaccinati, nessun vaccino potrà mai proteggere al 100% e che " una parte degli immunizzati può infettarsi e grazie al vaccino non avere alcuna conseguenze cliniche, però può comunque trasmettere il virus ". In Italia, inoltre, ben 2,5 milioni di Over 60 non sono ancora protetti dalla vaccinazione ed è la categoria più a rischio di essere contagiati dai giovani in vacanza.

Così Delta influisce sui nuovi contagiati

Gli esperti non lo dicono apertamente per timore di essere considerati dei gufi, ma in poco tempo la variante Delta potrebbe far aumentare il numero dei contagi anche in Italia e ben prima dell'autunno. L'unico modo per bloccare il virus è vaccinare ogni categoria scoperta il più velocemente possibile così da mettere in sicurezza contro le forme gravi della malattia. " La discesa del numero di nuovi infetti quotidiani si è fermata per la prima volta in tre mesi. I numeri di questa settimana superano quelli della settimana scorsa. Si tratta con ogni probabilità dei primi effetti visibili della variante Delta, che sta diventando dominante in Italia ", afferma a La Stampa Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica all’Università di Trento. Per l’ex presidente dell’Agenzia spaziale italiana, " il sorpasso sulla variante inglese potrebbe arrivare verso la metà di luglio e portare con sé un rischio di contagio molto alto ".

Cambia la soglia dell'immunità di gregge