La rivelazione di Dagospia: "La diretta Facebook di Andrea Scanzi? Da un hotel a 5 stelle a Merano"

Dopo le polemiche scoppiate per la somministrazione del vaccino, Andrea Scanzi nella serata di ieri è intervenuto sui social per fornire la sua versione dei fatti, difendendosi dalle accuse che gli sono piovute addosso. La vaccinazione del giornalista, in realtà, è perfettamente lecita e legittima per le modalità di somministrazione della Regione Toscana, che ha creato una lista di riservisti pronti a subentrare nel caso di rinuncia degli aventi diritto della lista principale. Andrea Scanzi, in quanto caregiver dei suoi anziani genitori, considerate persone fragili, nonostante la giovane età è da considerare tra gli aventi diritto riservisti.

Nonostante questo, ieri è stato al centro di una polemica, da lui definita "vomitevole". In tanti l'hanno attaccato perché ha ricevuto il vaccino prima di molti anziani, considerando le percentuali di somministrazione tra gli over 80 della Regione Toscana. È andato in video per spiegare le sue ragioni, quasi come se fosse un martire della Patria per il vaccino AstraZeneca: " L’ho fatta in un momento storico in cui nessuno o pochi italiani avrebbero voluto fare AstraZeneca: io ho voluto accettare l’invito di vaccinarmi proprio per dare un segnale agli italiani ".

Il video è stato girato in un ambiente elegante, che i più hanno pensato si trattasse della sua abitazione in Toscana. Tuttavia, Dagospia in un articolo pubblicato in mattinata avrebbe individuato l'esatta collocazione di Andrea Scanzi, che dopo aver ricevuto il vaccino si sarebbe spostato in un'altra regione. " Sapete dove era ieri Andrea Scanzi a fare la sua diretta Facebook in cui dava dei poveri imbecilli a tutti? All’Hotel Palace di Merano, dove l’opinionista per mancanza di opinioni va ogni anno a fare una settimana di 'detox rigoroso' ", si legge nella nota di Dagospia.